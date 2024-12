Mourinho replica a Guardiola con una 'marca de la casa'

A Pep Guardiola se le acumulan los frentes. Tras la victoria en el último partido frente al Nottingham Forest (3-0) parecía que las aguas saldrían más calmadas, pero no ha sido del todo así. Un vídeo en redes encarándose con un aficionado ha vuelto a ponerlo en el foco, y no precisamente por lo positivo de su fútbol. A eso se une un dardo que le ha llegado desde Turquía: el de José Mourinho.

Todo empezó con el gesto que Guardiola hizo en Anfield a la afición de los 'Reds', cuando le cantaron burlándose del técnico catalán. Pep hizo el gesto del seis, las Ligas que ha ganado con el Manchester City. Y mucha gente ha recordado el gesto que, en su tiempo, hiciera 'Mou' a los aficionados cuando era entrenador del Manchester United, recordando a la afición rival los tres campeonatos que ganó en Inglaterra con el Chelsea.

A la pregunta de un periodista, que habló de las similitudes de ambos gestos y dijo que ese fue "el principio del fin" de Mourinho en el United, Guardiola no se cortó: "Espero que no sea mi caso, aunque al final somos parecidos. Solo que él ganó tres ligas y yo seis", respondió.

Y desde Turquía, antes del partido frente al Besiktas, el portugués no se ha callado. Porque no es hombre de callarse. "Creo que Guardiola dijo algo de mí. Él ganó seis Premier Leagues y yo tres, pero yo lo hice limpiamente. Cuando pierdo, quiero felicitar a mi rival porque fue mejor que yo. Lo que no quiero es tener que estar pendiente de 115 denuncias por saltarme el Fair Play financiero", declaró el ahora entrenador del Fenerbahçe en referencia al caso judicial que asedia al City.

Si bien ya hace tiempo que no coinciden en el mismo país, está claro que la rivalidad entre ambos entrenadores -que marcaron una época en España- no se ha apagado.