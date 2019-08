Mourinho rompe a llorar porque echa de menos entrenar

El portugués Jose Mourinho ha sorprendido a todos durante una entrevista cuando a roto a llorar al hablar de cuánto echa de menos entrenar. Mourinho, que tiene una imagen de persona fría y que pocas veces deja ver su lado más humano, fue despedido del Manchester United el mes de diciembre del pasado año después de una mala racha de resultados y de su enfrentamiento con destacados jugadores del vestuario como Paul Pogba. Su trayectoria profesional no le ha servido para ocupar ningún banquillo en la temporada que acaba de comenzar y este fin de semana se ha estrenado como comentarista de los partidos de la Premier League en Sky Sports. Durante la entrevista, habló de su deseo de volver a entrenar cuando le surja una oportunidad y lamentó que en lugar de poder disfrutar de su tiempo libre no puede hacerlo porque echa mucho de menos los banquillos. "Es algo serio. Ahora que estoy en paro. Y en lugar de disfrutarlo, no puedo hacerlo. Lo echo de menos".