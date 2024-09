El Movistar Team ya tiene su primer fichaje para 2025

Ahora sí, Movistar Team demuestra que está vivo y va teniendo un plan para la temporada 2025. El único equipo español del WorldTour -la máxima categoría del ciclismo profesional- ha realizado su primer fichaje de cara a la próxima temporada.

Se trata del venezolano Orluis Aular. Un corredor polivalente y, sobre todo, muy rápido en las llegadas. Firma hasta 2026 procedente del Caja Rural-RGA y acumula 10 victorias en su carrera deportiva, a los 27 años. La última, en el Trofeo Matteotti italiano hace apenas una semana.

Para Movistar se trata de un fichaje importante, además, por el sistema de puntos que todavía no permite a los telefónicos relajarse de cara a evitar el descenso de categoría a finales de 2025. Aular es un ciclista sólido, regular y que suele estar cerca de la victoria en muchas de sus participaciones en carrera. Por tanto, en buena lógica debe ser una fuente de puntos importante. Y necesaria, porque la marcha de Oier Lazkano y Alex Aranburu ha dejado un vacío importante en la estructura navarra.

El corredor se ha mostrado encantado por el salto deportivo que implica pasar a formar parte del Movistar Team: "Sabía que no sería fácil, y han sido años de mucho trabajo y dedicación para tener esta bonita oportunidad con Movistar Team. Me hace muy feliz y, a la vez, me brota muchos sentimientos, porque no ha sido nada sencillo", explica Aular, que confía en seguir mejorando sus características en las próximas temporadas.

De hecho, ya este año ha mostrado condiciones para ser algo más que un llegador rápido: "He sido capaz de pasar mucho mejor la media montaña, y el ‘plus’ de conocer que iba a tener esa opción de correr con Movistar Team me da esperanzas para seguir mejorando en otros muchos aspectos. Estoy a disposición del equipo para lo que ellos necesiten. Seguiré buscando objetivos, como siempre he hecho durante mi carrera, buscando ser un corredor polivalente y mostrando que tengo margen de mejora. Estoy ansioso de conocer al equipo y a mis futuros compañeros y staff. Con algunos miembros del equipo ya he coincidido y tengo ganas de hacer equipo y aportar el máximo", afirma.

Es el primer fichaje confirmado del Movistar Team de cara al próximo año, aunque seguramente llegarán más refuerzos. La directiva, por otro lado, trabaja también en la ampliación de contrato de sus jóvenes valores para disuadir a equipos más fuertes que quieran llevárselos.