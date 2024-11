Muere Bela Karolyi, el polémico entrenador de Nadia Comaneci acusado de "métodos opresivos"

Bela Karolyi, el carismático aunque polémico entrenador de gimnasia que convirtió a mujeres jóvenes en campeonas y a Estados Unidos en una potencia internacional en este deporte, falleció el pasado. Tenía 82 años. La Federación Estadounidense de Gimnasia lo ha anunciado hoy aunque sin confirmar la causa de la muerte.

Karolyi y su esposa Martha entrenaron a varios medallistas de oro olímpicos y campeones mundiales en los EEUU y Rumania, incluidos Nadia Comaneci y Mary Lou Retton.

“Tuvo un gran impacto e influencia en mi vida”, publicó en Instagram Comaneci, que tenía apenas 14 años cuando Karolyi la entrenó para que ganara el oro para Rumania en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 .

Los Karolyi llegaron a los Estados Unidos en 1981 y durante los siguientes 30 años se convirtieron en una fuerza rectora de la gimnasia estadounidense, aunque no sin controversia. Bela ayudó a guiar a Retton (todos de 16 años) al título olímpico completo en los Juegos de 1984 en Los Ángeles y ayudó memorablemente a una Kerri Strug lesionada a levantarse de la cancha en los Juegos de 1996 en Atlanta después de que el salto de Strug asegurara el oro por equipos para los estadounidenses.

Karolyi se convirtió brevemente en coordinador del equipo nacional del programa de élite femenino de USA Gymnastics en 1999 e incorporó un sistema semicentralizado que finalmente convirtió a las estadounidenses en el estándar de oro de este deporte. Pero poco después cayo en desgracia. Fue expulsado después de los Juegos Olímpicos de 2000 después de que varios atletas hablaran sobre sus tácticas.

"Una cultura opresiva"

No sería la última vez que Karolyi fue acusado de fanfarronear y de presionar demasiado a sus atletas física y mentalmente. Durante el apogeo del escándalo de Larry Nassar a finales de la década de 2010, cuando el ex médico del equipo de gimnasia de EE. UU. fue condenado a cadena perpetua después de declararse culpable de agredir sexualmente a gimnastas y otros atletas con las manos bajo el pretexto de recibir tratamiento médico, más de una docena ex gimnastas se presentaron diciendo que los Karolyi eran parte de un sistema que creó una cultura opresiva que permitióque el comportamiento de Nassar se desarrollara sin control durante años.

Aún así, algunos de los pupilos más famosos de Karolyi siempre estuvieron entre sus más acérrimos defensores. Cuando Strug se casó, ella y Karolyi tomaron una fotografía recreando su famosa escena de los Juegos Olímpicos de 1996, cuando él la llevó al podio de medallas después de que ella saltó con un esguince de tobillo grave.