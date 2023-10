Mundial 2030: Diplomacia para superar el efecto Rubiales

El Mundial 2030 que iba a celebrarse en tres países se celebrará al final en tres continentes y en seis países. La candidatura que encabeza España y en la que la acompañan Portugal y Marruecos ha sido la elegida por la FIFA, aunque con algunas modificaciones. La confederación mundial ha hecho un guiño a la candidatura sudamericana que presentaban Argentina, Uruguay y Paraguay. La FIFA les concede un partido a cada país, el primero que jueguen sus selecciones, y la ceremonia para conmemorar el centenario de los Mundiales se celebrará en Montevideo. Fue en Uruguay donde se estrenó la Copa del Mundo en 1930 y la FIFA ha querido tener un gesto con los anfitriones de aquel Mundial para conmemorar el aniversario. Será el centenario en el estadio Centenario de la capital uruguaya, aunque el tramo principal del Mundial, incluyendo la final, se disputará en España. La FIFA no ha explicado por qué ha dejado fuera a Chile, que también integraba la candidatura sudamericana y a la que no ha concedido ningún partido.

Uno de los argumentos de Luis Rubiales para no abandonar el cargo de presidente de la Federación era la pretensión de organizar el Mundial 2030, candidatura de la que él había sido uno de los principales impulsores. Pero sin él y con un presidente interino, España ha conseguido volver a ser sede de una Copa del Mundo, aunque por el camino haya tenido que hacer concesiones, como esos tres partidos que se celebrarán en Sudamérica.

La FIFA ha tratado de contentar a todos, a los críticos con las acciones de Rubiales que pudieron condenar a la candidatura española y a la candidatura sudamericana que pretendía celebrar el centenario volviendo a los orígenes.

«Creo que la de España era la mejor candidatura. Lo pienso firmemente y es lo que he defendido en todo momento, pero creo que el resultado final que se ha encontrado equilibra el centenario del Mundial con la rotación natural de los Mundiales. En 2026 es en Estados Unidos, Canadá y México, por lo tanto continente americano, y lo normal y lógico es que ahora hubiera la posibilidad de que Europa fuera la siguiente sede», asegura el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, que acudió al Metropolitano para ver el Atlético-Feyenoord de la Liga de Campeones.

Pero Francos reconoce que no ha sido sencillo llegar a ese acuerdo que permite respetar todas las sensibilidades. «Se ha tenido que hacer bastante diplomacia, se ha tenido que explicar fuera que el fútbol español, por suerte, no era solo la imagen de estas últimas semanas y hemos podido darle la vuelta a la tortilla, aunque yo creo que ninguna de las federaciones implicadas ni estados implicados pensábamos que estaba en serio riesgo. Pensábamos que había riesgos antes de pasar lo que pasó, pero teníamos confianza y ahí está el resultado», explica el secretario de Esrado para el Deporte.

Entre esos movimientos diplomáticos se incluye la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el de la FIFA, Gianni Infantino, hace un par de semanas. «Es un orgullo que España haya sido elegida para organizar el Mundial 2030. Demostraremos la fuerza del fútbol de nuestro país como campeones y campeonas mundiales, y defenderemos los valores de igualdad, solidaridad y competencia sana que deben acompañar al deporte», asegura Pedro Sánchez.

«A mí me parece una riqueza jugar en diferentes países y jugar en países de diferentes culturas. Es algo nuevo, que no había pasado hasta ahora y que puede ser enriquecedor», afirma. Un torneo con principio en Uruguay y final en el Santiago Bernabéu completamente renovado 48 años después de la final del Mundial 82. Aunque Francos no se atreve aún a asegurarlo. «Dependerá de que lo acordemos y es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. Tenemos avanzados muchos aspectos técnicos, las inspecciones de las sedes que han mostrado su voluntad de serlo y ahora hay que pormenorizar el reparto de sedes en cada país. Una vez que lo tengamos habrá que ver qué partido se juega en cada sitio», dice.

«Estoy seguro de que junto a Marruecos y a Portugal organizaremos el mejor Mundial de la historia», asegura el presidente interino de la Federación Española, Pedro Rocha. A él le ha correspondido manejar el último tramo del viaje de la candidatura hasta ser designada. España será sede de un Mundial extraño que se repartirá entre más países y más continentes que nunca.