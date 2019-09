Nadal puede con Schwartzman y los calambres para alcanzar las semifinales del US Open

Nadal ya está a sólo un paso de pelear por su décimo noveno Grand Slam. Rafa derrotó al combativo Diego Schwartzman por 6-4, 7-5 y 6-2 en los cuartos de final del US Open después de 2 horas y 47 minutos. Sin Djokovic y sin Federer, Nadal es el indiscutible favorito para levantar el título el domingo si las molestias físicas que evidenció en sus antebrazos están superadas, como comentó después del partido. En la semifinal le espera el italiano Matteo Berrettini, la sensación del torneo. Por el otro lado del cuadro marchan el ruso Medvedev y el búlgaro Dimitrov.

No hay un jugador como Nadal para sobreponerse a situaciones límite. Su arranque de partido fue perfecto, intachable. Con Schwartzman desbordado, el español se situó 4-0. El partido iba rodado hasta que empezaron los errores con las dos armas que mejor le estaban funcionado en el torneo. Flaqueó con el saque y con la derecha y el argentino sumó cuatro juegos seguidos. No se quedó ahí. Tuvo dos bolas para situarse con 5-4 y servicio para apuntarse el primer set, pero Rafa sobrevivió. Su enésimo ejercicio de resistencia en un momento crítico. Empezó a cambiar la altura de la bola, salvó las dos pelotas de break y después de casi una hora de pelea el primer set fue suyo.

El desenlace de la primera manga y los precedentes (7-0 para Nadal y 17-2 en sets) fueron el mejor impulso para Rafa y parecieron la tumba del argentino. Volvió a mandar con su servicio del mismo modo que ha hecho durante el torneo y "El Peque" comenzó a acusar el desgaste. Un break en el quinto juego fue la base para cerrar el segundo parcial, pero Schwartzman se empeñó en volver a la pelea. Si en el primer set regresó con un 4-0 en contra; ahora lo hizo con un 5-1 como desafío. Un par de breaks y el argentino volvía a estar ahí. En otra situación límite, Rafa no tembló. Salvó su saque para que el rival no terminara de creérselo. Y al resto liquidó el set.

Con dos mangas resueltas de forma muy similar, Schwartzman tuvo que asumir que superar a Rafa sumando tres sets seguidos era una quimera, pero... en el parón del 2-1 Nadal reclamó la presencia del fisioterapeuta de la ATP. Un ligero masaje en el antebrazo izquierdo devolvió a Nadal a la pista. El partido empezó a estar marcado por los inquietantes gestos de Rafa en sus dos brazos. Se volvió a colocar la muñequera en el brazo izquierdo, empezó a hacer estiramientos con el brazo derecho, le empezaron a surgir una especie de calambres... pero logró un nuevo break. El argentino terminó descolocado y Nadal, en semifinales sin problemas físicos inquietantes.

A Rafa le espera un novato a estas alturas del torneo, Matteo Berrettini (12-4-1996, Roma). El italiano de 23 años es profesional desde 2015 y el año pasado se coló en el "top 100". La ATP no le tenía entre los tan promocionados miembros de la "Next Gen", pero su tenis le ha llevado a las semifinales del US Open y la próxima semana aparecerá dentro del "top 20". Es el primer italiano que alcanza las semifinales en Nueva York desde 1977 y de ser un habitual de los torneos Challenguers ha pasado a sumar tres títulos (Gstaad en 2018 y Budapest y Stuttgart esta temporada) en poco más de un año. Al margen de las victorias, su mejor torneo hasta llegar al Open USA había sido Wimbledon. Alcanzó la cuarta ronda y se topó con Federer (6-1, 6-2 y 6-2). "Gracias por la clase gratis", dijo después de jugar contra el suizo. Berrettini tiene un poco de todo: buen sacador, revés cortado, derecha... La semifinal será su primer partido con Rafa.

Cuartos de final (cuadro masculino): D. Medvedev (Rus, 5) a S. Wawrinka (Sui), 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 y 6-1; G. Dimitrov (Bul) a R. Federer (Sui, 3), 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2; M. Berrettini (Ita, 24) a G. Monfils (Fra, 13), 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 7-6 (7/5) y R. Nadal (Esp, 2) a D. Schwartzman (Arg, 20), 6-4, 7-5 y 6-3.

Semifinales (viernes a partir de las 22:00): D. Medvedev (Rus, 5)-G. Dimitrov (Bul) y M. Berrettini (Ita, 24)-R. Nadal (Esp, 2).

Cuartos de final (cuadro femenino): E. Svitolina (Ucr, 5) a J. Konta (Gbr, 16), 6-4 y 6-4; S. Williams (EE UU, 8) a Q. Wang (Chi, 18), 6-1 y 6-0; B. Bencic (Sui, 13) a D. Vekic (Cro, 23), 7-6 (7/5) y 6-3 y B. Andreescu (Can, 15) a E. Mertens (Bel), 3-6, 6-2 y 6-3.

Semifinales (viernes desde las 01:00): E. Svitolina (Ucr, 5)-S. Williams (EEUU, 8) y B. Bencic (Sui, 13)-B. Andreescu (Can, 15).