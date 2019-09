Nairo Quintana no estaba excesivamente feliz con su maillot rojo después de la etapa de Andorra. Sabe que es temporal, que el martes, en la contrarreloj, probablemente lo pierda. Los cuatro favoritos, Nairo, Roglic, Supermán y Valverde, se mueven en una diferencia de veinte segundos. Demasiado poco para que el colombiano pueda mantenerlo en una contrarreloj como la de Pau.

"Posiblemente lo pueda perder. Estamos enfrente con contrarrelojistas como Roglic, el mismo Alejandro. Será difícil mantenerlo pero de momento vamos con la misma motivación para mantener el maillot en la contrarreloj", explica el colombiano de Movistar.

Pero ésa no parecía su principal preocupación. Las duras condiciones climáticas y la "ayuda" de su compañero Marc Soler lo apuraban más. A Soler lo mandaron parar cuando iba primero en la etapa a falta de tres kilómetros para que tirara de Nairo, que llegaba por detrás con Pogacar. "La orden era que se parara, que tirara, que gastara lo que pudiera. Ha parado y ha tirado lo que ha podido o lo que ha querido. De mi parte quedaba tirar hacia delante y sacar la mayor ventaja a los rivales", decía de su compañero.

"Estas etapas de Andorra siempre han sido muy difíciles por las diferentes condiciones climáticas que hemos tenido unas y otras veces. No esperábamos esa granizada tan impresionante que ha caído en un momento y nos ha puesto en mucha dificultad. Hemos pasado muchas miserias", asegura Nairo, "Había muchos ciclistas sin arroparse, con mucho frío. La protección para nosotros no es la suficiente en una etapa de éstas. Está todo el pelotón haciendo una fila y todo el grupo gritando no de gusto. Nos va a pasar factura a muchos de nosotros para estos días. Nos hizo bastante frío al final y va a ser difícil", reconoce el nuevo líder de la Vuelta.

Pero Nairo se muestra confiado en sus posibilidades para esta Vuelta. "Ha sido difícil hoy. Venía encontrando ritmo, venía encontrando condición. Ha sido un buen día para mí. Vi que tenía buenas piernas. De aquí en adelante iré bastante mejor", señala. Con ayuda de sus compañeros o sin ella.