NBA: La otra guerra comercial entre China y Estados Unidos

China no quiere saber nada de la NBA. Un tuit de un alto directivo de los Rockets de Houston en el que apoyaba a los manifestantes de Hong Kong ha desatado una guerra sin precedentes entre la Liga estadounidense y su mayor mercado internacional. La consecuencia más inmediata de esta guerra comercial es que los Rockets han sido censurados en el país asiático.

Daryl Morey es el general mánager de los Houston Rockets. Este enfermo de las estadísticas avanzadas publicó recientemente en Twitter: «Lucha por la libertad. Apoyo a los manifestantes de Hong Kong». Lo borró casi de inmediato, pero... La citada red social está vetada en China o, mejor dicho, se utiliza con un único fin: como elemento para la propaganda exterior. La red se inundó de mensajes en los que aparecía: «NSML», la abreviatura en chino de «tu madre ha muerto».

Y es que los Rockets son el equipo por excelencia de los aficionados chinos. Allí jugó desde 2002 hasta 2011 Yao Ming. El histórico pívot es el actual presidente de la federación de su país, el principal responsable de que el pasado Mundial, que ganó España, se celebrara en China. El gigante asiático es el mayor mercado internacional de la NBA. Uno de cada cinco chinos practica el baloncesto y uno de cada tres es consumidor de contenidos NBA por eso la Liga estadounidense abrió una oficina permanente en 2008. Las cifras que maneja desde entonces son mareantes: el negocio supera los 4.000 millones de dólares y China se ha convertido en la tierra prometida de la NBA durante la pretemporada. Más de la mitad de los equipos de la Liga han pasado por el país en los últimos cinco años.

Allí están ahora Los Angeles Lakers de LeBron James y los Brooklyn Nets de Joe Tsai, uno de los fundadores de Alibaba, el líder del comercio electrónico en Internet. El Gobierno ha cancelado todos los actos oficiales con ambas franquicias. La televisión pública, CCTV, ha ido más allá. Ya ha anunciado que no retransmitirá ningún partido de los Rockets «Creemos que cualquier comentario que desafíe la soberanía nacional y la estabilidad social no está dentro del ámbito de la libertad de expresión», ha afirmado en un comunicado. Tencent, otro medio chino que ofrece una plataforma que retransmite los partidos en directo, ha seguido el ejemplo. Y eso que su acuerdo con la NBA asciende a 1.500 millones de dólares hasta la temporada 2024-25.

La postura de la Liga en esta guerra la comunicó ayer desde Saitama (Japón) el capo de la NBA, Adam Silver. «La NBA no está dispuesta a comprometer sus valores, entre ellos la libertad de expresión. Intentamos ser sensibles con las costumbres y la cultura locales. Reconocemos que nuestros dos países, Estados Unidos y China, tienen sistemas y creencias políticas diferentes. Y en las últimas décadas, la NBA ha desarrollado una gran afinidad con la gente de China. Hemos visto cómo el baloncesto puede ser una forma importante de intercambio personal que profundiza los lazos entre los países». Silver fue más alla: «Los valores de igualdad, respeto y libertad de expresión han definido durante mucho tiempo la NBA y continuarán haciéndolo. De hecho, una de las fortalezas perdurables de la NBA es nuestra diversidad de puntos de vista, antecedentes, etnias, géneros y religiones. Sin embargo, la NBA no se pondrá en una posición de regular lo que los jugadores, empleados y dueños de equipos dicen o no dicen sobre estos temas».