Neymar, operado con éxito de su rodilla izquierda

Sin lugar a dudas que no es el mejor momento de la carrera de Neymar. El jugador brasileño sufrió una grave lesión de rodilla disputando un partido con su selección el pasado 17 de octubre y este jueves ha sido operado en Belo Horizonte, Brasil, por el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar.

Neymar Jr se produjo una rotura total del ligamento cruzado anterior y del menisco tras un choque con el jugador uruguayo De la Cruz y las últimas previsiones apuntan a unos diez meses apartado de los terrenos de juego. Malas noticias para el Al Hilal de Arabia Saudí, que desembolsó el pasado verano cerca de 90 millones de euros por su estrella y prácticamente no ha podido disfrutar del talento del brasileño de 31 años.

Neymar ha podido disputar muy pocos partidos con el Al Hilal Saudi Press Agency Europa Press

Si Neymar no logra acortar los pronósticos de su recuperación tampoco podrá llegar a tiempo para disputar la próxima edición de la Copa América, que se disputará en Estados Unidos entre junio y junio de 2024. Lo cierto es que este podría ser el último tren de Neymar para lograr un gran éxito con Brasil, ya que tanto la Copa América como el Mundial se le han resistido pese a los grandes números que ha conseguido con su selección.

La polémica ha envuelto estos últimos años de la carrera de Neymar. Lesiones, fiestas e incendios constantes que no le han permitido explotar todo su fútbol a un jugador que estaba llamado a la grandeza absoluta. El Al Hilal, su nuevo club, vivió con perplejidad la última de Neymar: ya lesionado, el '10' decidió montar una gran fiesta privada durante el fin de semana en su villa de Mangarabita, cerca de Río de Janeiro. Una celebración que no gustó ni a su club ni a su prometida y madre de la recién nacida Mavi, Bruna Biancardi, que fue contundente: "No esperen que la persona cambie si no ve problema en lo que hace".

Neymar y Messi se enfrentaron en la final de la Copa América 2021 Laurent Lairys Europa Press

El último en atizar a la estrella carioca ha sido el mismísimo presidente de Brasil, Lula, aprovechando un elogio hacia Messi para dejar un recado a Neymar: "Messi servirá de ejemplo para toda nuestra juventud. Quien quiera ganar el Balón de Oro debe dedicarse a lo que hace. Ser profesional. No funciona vas de fiesta y sales...".