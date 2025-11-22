Norris, “pole” de campeón, y Sainz, tercero

El circuito de Las Vegas, semiurbano, no es un trazado fácil. Y mucho menos cuando la lluvia hace acto de presencia en pleno desierto de Nevada. El asfalto en algunas zonas y las resbaladizas líneas blancas ponen el listón de la vuelta rápida muy alto, porque es un escenario en el que el agua no drena bien y se levanta mucho spray. La sesión de clasificación fue muy tensa, con neumáticos de lluvia extrema para las dos primeras rondas e intermedios para la definitiva Q3.

Las sorpresas empezaron desde la primera fase: pilotos como Hamilton, Albon, Antonelli y Tsunoda quedaron eliminados. Mantenerse en pista era ya una proeza y, sorprendentemente, apenas hubo una salida de pista contra el muro (Albon), aunque las pasadas de frenada en algunas escapatorias fueron numerosas.

En la definitiva Q3, cuando las condiciones habían mejorado algo y pudieron pasar a compuesto intermedio, Norris fue el más rápido y demostró que está muy centrado en la lucha por el campeonato. Su final de temporada está siendo apabullante y mañana saldrá desde la “pole” en una carrera que promete ser complicada. Max Verstappen fue segundo con el Red Bull, mientras que la tercera plaza se la llevó el español Carlos Sainz, que hizo una sesión extraordinaria. El podio no estaría descartado si lloviera, pero las previsiones apuntan a seco durante el Gran Premio.

Russell partirá cuarto por delante de Piastri, que saldrá lejos de su compañero y rival por el título. Por su parte, inesperadamente, Alonso arrancará séptimo con el Aston Martin, un resultado que es ciencia ficción para el actual rendimiento del monoplaza. Mañana la carrera comenzará a las cinco de la madrugada.