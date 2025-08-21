Nuevo golpe a la piratería del fútbol: detenido el creador de Angulo TV

La lucha contra la piratería audiovisual en España ha asestado este jueves uno de sus golpes más contundentes en los últimos años. La Policía Nacional, en una operación conjunta con LaLiga y otros organismos de protección de derechos, ha detenido al responsable de Angulo TV, una plataforma que retransmitía de forma ilegal partidos de fútbol de Primera y Segunda División a través de internet.

Angulo TV se había convertido en uno de los principales portales de emisión pirata en el país, ofreciendo acceso gratuito o por suscripciones de bajo coste a partidos de pago, burlando los sistemas de protección de las operadoras y los titulares de derechos. La investigación llevada a cabo por los cuerpos de seguridad ha culminado con el arresto del principal administrador de la red, que operaba desde España y contaba con una infraestructura tecnológica compleja.

Según fuentes cercanas a la investigación, Angulo TV no era una plataforma improvisada. Detrás de su funcionamiento había un entramado organizado que utilizaba servidores ocultos, conexiones proxy y dominios espejos para esquivar bloqueos judiciales. La plataforma ofrecía señal en directo de partidos de LaLiga, la Champions League y otras competiciones internacionales, generando un daño millonario a los derechos audiovisuales.

Además del arresto, la operación ha implicado el bloqueo inmediato de los canales de emisión y la incautación de equipos informáticos. También se investiga una red de revendedores que ofrecía el servicio a través de dispositivos electrónicos y aplicaciones tipo IPTV.

Desde hace años, LaLiga lidera la lucha contra la piratería con un equipo tecnológico propio que monitoriza y combate la emisión ilegal de contenidos deportivos. Mediante herramientas como Marauder, Blackhole y Lumière, la patronal del fútbol español ha logrado identificar y cerrar cientos de dominios ilegales.

En declaraciones recientes, LaLiga ha insistido en que la piratería no es un problema menor: se estima que las emisiones ilegales causan pérdidas anuales de más de 500 millones de euros a la industria del deporte en España, afectando directamente a clubes, jugadores y trabajadores del sector.

La detención del creador de Angulo TV se suma a otras acciones judiciales llevadas a cabo en los últimos meses. En febrero, una macrooperación permitió el bloqueo de plataformas como DazcFutbolios o RBTV77, que acumulaban más de 400.000 usuarios. El año pasado, la justicia española condenó al administrador de Roja Directa a pagar más de 31 millones de euros a Mediapro por la emisión no autorizada de sus contenidos.

Además de las implicaciones penales —delitos contra la propiedad intelectual, blanqueo y pertenencia a organización criminal— las autoridades advierten de que el uso de estas plataformas también representa un riesgo para los usuarios, que pueden estar expuestos a fraudes, robo de datos personales y ciberataques.

La operación policial contra Angulo TV manda un mensaje inequívoco: las plataformas que vulneran los derechos audiovisuales serán perseguidas con todos los medios disponibles. Tanto desde el ámbito judicial como desde la industria del deporte, se intensifican los esfuerzos para erradicar una práctica que pone en riesgo la sostenibilidad del fútbol profesional.