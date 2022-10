Brutal ataque de TVE a Jorge Vilda: “Déspota, controlador y acosador laboral”

La crisis de la selección femenina de Fútbol sigue abierta en canal. Desde que 15 futbolistas declinaban ser convocadas con España alegando que la situación actual en la selección está afectando a su “estado emocional y de salud” el combinado nacional parece encontrarse en un callejón salida.

La selección española femenina completó este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas su primer entrenamiento preparatorio para los duelos amistosos ante Suecia y Estados Unidos tras una histórica lista que dejaba fuera a las amotinadas para evitar problemas mayores.

El ”nuevo” equipo que dirige Jorge Vilda comenzó ejercitándose en el gimnasio y posteriormente saltó al césped de uno de los campos de la instalación para ejercitarse en una sesión que estuvo abierta a la prensa los primeros veinte minutos.

La selección echaba así a andar de nuevo. Pero, cuando parecía que las aguas se habían calmado una nueva polémica estallaban contra el seleccionador y curiosamente venía de TVE, la misma televisión con la que horas antes la Federación acababa de cerrar una cuerdo para la para la emisión por el canal público de la Copa del Rey hasta 2025.

En el programa La Hora de La 1, la redactora Olivia Freijo, citando fuentes de la Federación “que saben cómo funciona la selección española femenina”, ha afirmado que Vilda es “una persona controladora, déspota, que hace y deshace y que hace la vida imposible a quien le hace sombra”.

▪️ Escándalo en la selección femenina de fútbol



Según la fuente de la Federación con la que ha hablado 'La Hora de la 1', Vilda es una persona "controladora"



Informa @oliviafreijo



Directo👉 #LaHora3O



📹 https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/XNzTPS2pzA — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 3, 2022

“Acoso laboral”

Pero las cosas no quedaron ahí y desde la televisión publica se vinculó abiertamente al seleccionador con un caso de acoso laboral. Entre las víctimas de este acoso, la periodista citó a Pedro López y Toña Is, seleccionador sub-20 femenino que dejó el cargo tras proclamarse este verano campeón del mundo y ex seleccionadora de categorías inferiores femeninas, respectivamente.

En relación a Toña Is, en concreto, la citada informadora ha subrayado que en los círculos próximos a la selección femenina antes citados existe «el rumor extendido» de que fue víctima de «acoso laboral» por parte de Jorge Vilda. Toña Is fue despedida a principios de 2020 y ya entonces se sugirió que su marcha se producía para no obstaculizar el poder de Jorge Vilda.

Toña Is rechazó hacer declaraciones al respecto por que según explica la misma fuente, en su contrato existía una cláusula de confidencialidad pero personas vinculadas a la Real Federación Española de Fútbol insistieron que «es una persona controladora, déspota, que hace y deshace, que hace la vida imposible a quien le hace sombra».

“Enfermizo y dictatorial”

La televisión pública viene así a refrendar las críticas vertidas en privado por algunas de las futbolistas que rechazaron ser seleccionadas. Según adelantaba “Mundo Deportivo”, las diferencias con el técnico van más allá del juego o las lesiones. Fuentes cercanas a varias de estas jugadoras, consultadas por este diario, aducen que los motivos principales están relacionados con un exceso de control por parte del seleccionador, a veces enfermizo y que incluso llegan a catalogar de “dictatorial”.

Siempre según la versión publicada por Mundo Deportivo, Vilda obligaba a las jugadoras a mantener abierta las puertas de sus habitaciones hasta las doce de la noche para comprobar él mismo que estaban allí antes de dormir, una decisión que consideran que atenta contra su intimidad y contra su descanso.

Asimismo, denuncian que el seleccionador les controlaba cuando iban a comprar, hasta el punto de revisarles las bolsas y su contenido, y debían hasta decir con quién se iban a tomar un café. Todo movimiento estaba siempre supeditado a una estricta vigilancia que hacía que las jugadoras se sintieran perturbadas y cohibidas en muchas ocasiones, aseguran.

El seleccionador asegura que se trata de un chantaje y que seguirán adelante aunque sea con jugadoras de categorías inferiores ¿Se trata de un problema futbolístico, de inquina personal o de caza de brujas contra Vilda? La guerra RFEF-jugadoras no parece tener fin y aún quedan muchas batallas por librar.