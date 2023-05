Óliver Torres: "El mensaje de Mendilibar es que lo de la Juve lo vamos a sacar"

Juventus y Sevilla se miden en las semifinales de la Europa League. El cuadro hispalense tiene una oportunidad única de arreglar y de qué manera una temporada complicada. Uno de sus futbolistas clave es Óliver Torres (28 años) que afronta su cuarta campaña en Nervión. El centrocampista conoce como pocos lo que significaría volver a reinar en Europa.

Lo primero, gracias por las facilidades...

Como personajes públicos tenemos una responsabilidad con la sociedad, somos unos privilegiados de vivir del fútbol y tenemos que ayudar a la gente. Vosotros sois un gran medio, pero yo también hago entrevistas con universitarios que quieren entrevistar a un jugador de fútbol. Ellos se sorprenden porque piensan que no voy a contestar, pero le doy normalidad porque a mí también me gustaría que me ayudasen.

De hecho, usted empezó a estudiar periodismo cuando era muy joven...

Empecé a estudiar la carrera de periodismo en Madrid, aunque ya era jugador profesional. Bueno, quería hacer vida normal y compaginarlo con el fútbol. Me gustaba ir a la universidad, hablar con la gente, aprender nuevos conocimientos, pero cuando me marché a Portugal lo dejé porque era difícil hacerlo a distancia. Ahora ya tengo 28 años y sigo diciendo que soy estudiante de periodismo (entre risas). Ojalá algún día pueda hacer algún curso para seguir evolucionando.

Hablando de evolución, ¿qué piensa de la Kings League?

Creo que la Kings League es evolucionar. Tengo muchos amigos allí como Alberto Bueno y me parece que es un formato atractivo. No creo que venga para competir con LaLiga, pienso que antes o después harán cosas en común porque es compatible.

Es parecido a un fútbol de calle…

Sí, es cierto. Echo de menos ver a los niños jugar al fútbol y al escondite en el parque. Nos hemos vuelto menos callejeros. Cuando era pequeño apenas existían las redes sociales y se valoraban más otras cosas. Entiendo que todo forma parte de un cambio en la sociedad que avanza muy rápido.

Respecto a esa infancia, ¿fue peligroso debutar tan pronto con el Atlético?

Mucho… La vida cambia radicalmente de un día a otro. En el fútbol o tienes un buen entorno o te vas a la mierda. Debuté en uno de los mejores Atlético de la historia y ahora estoy en uno de los mejores Sevilla y estuve en uno de los mejores Oporto. Estoy contento porque he sido capaz de mantenerme, pero es muy difícil. Soy un privilegiado y eso es gracias a mi familia que estuvo cerca en todo momento. He salido fortalecido. No es fácil y muchas veces se hace daño porque se marcan etiquetas que no corresponde a personas. Pienso que las etiquetas son para los objetos.

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (d), celebra el gol marcado al Getafe, junto a su compañero Óliver Torres (i) larazon

¿Qué le dice su familia cuando echan una vista atrás?

Los jugadores siempre queremos más, pero hay momentos donde tienes que pararte y valorar todo. Me fui de casa con 11 años para conseguir ser futbolista y llevar 10 años en la élite jugando muchos partidos de Champions y Europa League es algo muy bueno para mí. Valoro cada entrenamiento y sobre todo el ser feliz en un deporte donde hay mucha presión diaria.

Oliver Torres es el ejemplo larazon

Esa presión fue la misma que vivió durante esta temporada. ¿Por qué no salían las cosas?

Hay momentos donde lo intentas, pero da igual, es que no sale nada. Antes si tirábamos al palo, el balón iba fuera; ahora si tiramos al palo, entra. Fue un año muy duro y muy difícil, donde no hemos estado donde se esperaba.

¿Cómo se aguantan la presión y las críticas?

Nuestra afición es de las mejores del mundo y no nos dejan caer. Sabíamos que íbamos a salir de ahí porque no paramos de trabajar y de intentarlo. Ojalá podamos ganar este título porque sería algo muy bonito y la gente se merece una alegría así.

¿Qué tecla tocó Mendilibar para cambiar la mentalidad al grupo?

El cambio de mentalidad del grupo viene por la llegada de los buenos resultados. Siempre estuvimos juntos y lo estamos sacando. Mendilibar es sincero y dice que ha vivido menos partidos de Europa que nosotros y que los disfruta mucho. Su mensaje es que estemos juntos porque lo vamos a sacar.

¿Cree que es bueno para el fútbol más modesto que Mendilibar pueda ganar esta Europa League?

El fútbol depende del contexto. Mendilibar estuvo en equipos modestos hasta que le ha llegado la oportunidad de jugar en Europa. Pero la diferencia entre los entrenadores y los futbolistas en la élite es mínima. Son detalles. Ganar este título sería como aprobar un examen final para el que has estudiado mucho.

El nuevo entrenador del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, dirigiendo su primer entrenamiento en la ciudad deportiva del club hispalense. Julio Munoz EFE

¿Qué título pondría a esta etapa si ganasen la Europa League?

La Europa League de la recompensa. Fue un año de aprendizaje con cosas negativas y complicadas por lo que sería una recompensa enorme al trabajo que hicimos.

¿Da miedo la Juventus? Ya se cargaron al United...

La Juventus es un equipo ganador que ha estado muchas veces en estas situaciones. Espero un partido con mucho respeto por ambas partes. Si vamos de tú a tú, presionando arriba e intentando que no transiten, que tienen muy buenos jugadores, estaremos más cerca.

¿Hay favoritos?

En estos partidos no hay favoritos. Está todo al 50 por ciento.

A nivel personal, ¿qué futuro le espera?

Tengo la misma energía que cuando era un niño, pero con mucha madurez y templanza. Quiero que las lesiones me respeten, que mi familia esté bien y seguir disfrutando.