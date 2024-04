Las palabras de De la Rosa sobre la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin

Fernando Alonso apostó todo al verde tras renovar hasta 2026 con Aston Martin, la escudería que le ha permitido volver a disfrutar de la Fórmula 1. La renovación de Fernando Alonso es la noticia de la semana. Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, explicó en declaraciones para la F1 la gran noticia que es que el dos veces campeón del mundo se quede en la competición: "Estoy muy contento por la renovación de Alonso. Es genial para la Fórmula 1". No olvidemos que Fernando estaba pensando en retirarse. Lo primero que tenemos que decir es que es genial para la Fórmula 1, para los aficionados. Fernando quiere quedarse, quiere seguir en la Fórmula 1, y no sólo un año. Creo que este es el otro titular".

"Alonso demuestra que hay algunos conductores que pueden conducir rápido al límite, pero aún así tienen esta perspectiva de 360 grados de lo que está sucediendo", afirmó. Esto demuestra que Alonso es uno de los pocos pilotos que es capaz de estar pendiente de todo en todos momentos.

"Cuando terminas una carrera, he visto a los pilotos, en los que me incluyo, que son plenamente conscientes de su carrera, pero no tienen una imagen global. Y luego, otros pilotos no necesitan tener ninguna información de lo que pasó, ya que fueron informados por el ingeniero de carrera o vieron las enormes pantallas de televisión. Fernando es uno de esos", aseguró.

"Fernando podría haber buscado otras opciones, pero decidió quedarse con nosotros. Creo que esto también le da crédito a todo nuestro proyecto. Le da un gran crédito a todo el proyecto, nuestro nuevo túnel de viento, nuevo campus, nuevo simulador, todo. Puede que la gente no lo sepa, pero simplemente está sucediendo. Fernando lo sabe, sabe cosas sobre este proyecto. El hecho de que el equipo y Fernando quisieran comunicar esto tan rápido es principalmente, porque tenemos un proyecto interesante sobre la mesa", dijo.

Pedro también tuvo palabras de elogio hacia Fernando."Muestra un gran compromiso por parte del equipo Aston Martin, se están comprometiendo con un piloto que tiene 43 años. En realidad, no les importa la edad, sólo nos importa el rendimiento", matizó.

"Este es el contrato más largo queha firmado en su carrera. Creo que seguirá compitiendo cuando tenga 45 años. Quiero decir, estos son los niveles de compromiso y experiencia de Fangio", comentó.

"Si observas los datos, cómo conduce, es impresionante. La de Suzuka no sé si fue una de sus cinco o seis mejores carreras, pero es sorprendente", alegó.

Acabó haciendo broma sobre su futuro, ya que el contrato de Fernando Alonso con la escudería inglesa es a largo plazo y es consciente de que le puede quitar el puesto de embajador: "Estoy muy orgulloso de trabajar con Fernando, aunque eso signifique, una vez más, que cuando decida retirarse, se convertirá en el embajador de Aston Martin y Pedro de la Rosa estará fuera. No me importa, sacrificaré mi posición felizmente".