La pasión heredada de Daniela Marín

La trigésima edición del CSNP1* Trofeo Infanta Elena celebrada en Madrid es una de las citas más emblemáticas del calendario nacional de ponis. La competición reunió a casi 300 binomios y ofreció un alto nivel.

Daniela Maríncompitió en Ponis B y firmó un segundo puesto con "Baytize D'Othon". Se trata de una poni con experiencia que ha sido en dos ocasiones subcampeona de España con diferentes jinetes. "Baytize" lleva desde junio de 2024 bajo la monta de Daniela y con menos de un año de competición muestran una rápida compenetración con victorias recientes en el Andalucía Sunshine Tour y el Real Club Pineda de Sevilla.

En esta edición del Trofeo Infanta Elena, Daniela se enfrentó a una categoría adaptada sobre la marcha a causa de la lluvia. "Normalmente el Trofeo Infanta Elena tiene tres calificativas y un desempate, pero al suspenderse el viernes por lluvia quedó en dos calificativas y un desempate. La jefa de pista, Isabel Fernández Cañete, diseñó dos recorridos serios para no saturar el desempate. De los 16 binomios que partían a la final con cero, solo dos terminaron sin faltas. Y Dani fue una de ellas", relata su madre, Leticia Rodríguez Mesonero-Romanos.

Detrás del buen hacer de Daniela hay una herencia familiar tejida con lazos de amor y entrega al mundo del poni. Su madre, Leticia, no sólo fue una amazona de ponis. Hoy dirige Hípica La Moraleja, uno de los centros más comprometidos con el desarrollo de la equitación base en España. "Empecé a montar a los siete años en Hípica La Moraleja, donde ahora soy la directora. A los 16 ya ayudaba en las clases y aunque estudié Ingeniería Informática y trabajé varios años en Telefónica, la pasión me llevó a dejarlo todo por la hípica. Hoy, además de dirigir el centro, entreno a nuestros equipos junto con Noelle Bayarri, la dueña", apunta la madre de Daniela.

La conexión se percibe en el modo en que Leticia ha transmitido su pasión a sus hijas. Sin imponer, pero llevando una vida muy ligada al mundo hípico. "Siempre quise que mis hijas vivieran mi pasión, pero nunca obligándolas. Era una forma de vida que iban a tener alrededor y si les gustaba, genial. Si no, al menos que aprendieran a disfrutar de los ponis y a acompañarme los fines de semana. He tenido la suerte de que a las dos les encanta. Incluso algunos lunes, que es el día libre en el mundo hípico, vamos a ver a los ponis a la salida del colegio", añade.

El mundo de los ponis aporta a los niños valores que le serán de utilidad el resto de sus vidas: cuidado de los animales, deporte, actividad al aire libre, responsabilidad y compañerismo. Leticia tiene un buen palmarés como amazona de ponis: campeona de España por equipos en ponis C, bronce individual en la misma categoría, subcampeona por equipos en ponis D y dos platas en Doma Clásica en ponis C y D. También compitió en Concurso Completo y se impuso en la Copa Volvo de Sevilla con su poni D. "Fui seleccionada para el Campeonato de Europa, pero mi entrenadora decidió no ir porque mi poni sólo tenía seis años. No me arrepiento, fue la decisión correcta", apunta.

Jinetes como Eduardo Álvarez Aznar, Carolina Areso o Paola Amilibia, la única amazona que ha llegado a ser Campeona de España Absoluta, fueron "jinetes poni".