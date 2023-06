El pastizal que ganó Fernando Alonso vendiendo su Ferrari Enzo.

Fernando Alonso hasta hace unos días no había conseguido vender su exclusivo Ferrari Enzo. Este modelo que forma parte del Olimpo de Ferrari junto a los 280 GTO, F40, F50 y LaFerrari costó 5,4 millones de euros a su nuevo propietario. Mónaco Car Auctions hizo para la subasta inicial de este coche (entre 5 y 5,5 millones) y que terminó sin que se alcanzase el precio de reserva fijado para el vehículo (como sucedió igualmente con otros 27 de los 52 lotes que salieron a la puja).

"Alcanzar una cifra tan elevada por un coche de tan distinguida procedencia, demuestra aún más nuestra capacidad para lograr precios líderes en el mercado por algunos de los mejores automóviles del mundo. El Ferrari Enzo es uno de los coches más exclusivos de todos los que han salido de la fábrica de Maranello. Su producción se limitó a 399 unidades y en su interior se escondía tecnología derivada de la Fórmula 1", dijo Laurent Blomet, fundador y director de Mónaco Car Auctions.

"Fernando ha hecho un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1 y vino a correr en Le Mans y Daytona, ganó ambas y luego volvió a ganar Le Mans. No creo que su rendimiento haya disminuido a los 40. Es muy posible que Max Verstappen pase a los libros como el mejor, pero me gusta la idea de que no puedes ser el mejor piloto del mundo si no has salido de la Fórmula 1", apuntó Button mandando un recado que afecta también a Hamilton.

Aston Martin es la gran sensación y se respira optimismo. De momento, ya tiene seis podios bajo la firma de Fernando Alonso y son terceros en el Campeonato de Constructores cuando en 2022 fueron séptimos. Además, tienen cerca a Mercedes (a 13 puntos: 167 de los de Brackley frente a los 154 del cuadro de Silverstone).