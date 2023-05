Paula Badosa vacila a Broncano en "La Resistencia": "Tenía ganas de esta pregunta"

Paula Badosa está siendo tendencia gracias a su aparición en "La Resistencia" que presenta su ex pareja David Broncano. Ahora son buenos amigos. "Siempre he tenido muchas ganas de esta pregunta. Hace dos o tres que hacíamos la broma y siempre decía: 'mi sueño, mi objetivo es tener más que tú' y, por fin, puedo decir que tengo más que tú", dijo la número 1 española. El público la ovacionó y se ganó reconocimiento del entrevistador, que se levantó para darle la mano.

Respecto al número de relaciones sexuales en el último mes, Paula también vaciló a Broncano "Estoy teniendo un buen mes. Forma parte de la preparación física; cardio… " respondió entre risas. "Yo te entrené. No quiero darme méritos. Aquí la genia eres tú... pero te entrené un poco" bromeó el cómico. "De nada, se me tendría que dar un pequeño porcentaje... un 0,5 %", dijo. “Creo que te he visto sin chándal muy pocas veces, puede ser la tercera o cuarta vez” le comentó Broncano a Badosa, que habló de aspectos que parecen ser tabú en el mundo del deporte, como la menstruación. "Influye muchísimo. La gente no es consciente, y yo entreno en base a cómo me siento en ese aspecto, con más o menos energía", dijo.

"Paula, créetelo. Eres la puta ama. Has sido la puta número 2 del mundo y... a por el número 1", zanjó Broncano.