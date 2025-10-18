Pilar Rubio: "Sergio Ramos escribe cartas de amor súper bonitas. Las tengo todas guardadas"

En el marco del 50 aniversario de la firma de lencería Selmark, Pilar Rubio compartió algunos aspectos íntimos de su vida personal y familiar, dejando ver la admiración que siente por su esposo, el futbolista Sergio Ramos, quien actualmente apura los últimos compases de su carrera deportiva en México.

Pilar Rubio se mostró en un momento de plenitud, su energía, a pesar del ritmo intenso que implica ser madre de cuatro hijos y mantener una carrera activa, es envidiable. “Cuando me preguntan de dónde saco tiempo para todo lo que hago con cuatro niños y marido, siempre digo lo mismo. Todos tenemos que sacarlo, no hay otro remedio; mientras haya salud, se puede”, expresó con franqueza.

La vida en México

Rubio pasa largas temporadas en México, país al que se ha ido adaptando con gusto, especialmente por su gastronomía. “La comida mexicana me gusta mucho, no tengo ningún problema”, confesó con una sonrisa.

Pero sin duda, uno de los momentos más destacados de su intervención fue cuando habló de Sergio Ramos, no solo como futbolista, sino como persona y como compañero. Aunque muchos lo conocen por su trayectoria deportiva, Pilar Rubio quiso poner en valor una faceta menos visible, pero igual de significativa: su sensibilidad y creatividad. “Una de las cosas que más me gustó cuando le conocí es la parte tan sensible y creativa que tiene, y lo hace con tanta pasión y tanto amor, que me merece todo mi respeto”, confesó con emoción.“Es muy perfeccionista, para mí es como el Da Vinci del siglo XXI, porque igual pinta, que canta, que escribe”, reveló. Desde que le conozco le he visto tocar la guitarra y cantar. Le conozco muy bien en esa faceta y para mí no es nuevo. Es algo que lleva dentro y lo hace con mucha pasión. De hecho, una de las cosas que me enamoró de él es que, a pesar de ser tan diferentes, tiene esa parte tan sensible y creativa”, decía. Ella no se atreve a cantar: e encantaría poder hacer algo con él, pero no estoy a la altura".

Cartas de amor

Además, Pilar Rubio desveló un detalle tierno y personal: “A veces escribe una carta de amor súper bonita, es muy detallista, y las tengo todas guardadas”. Estas palabras pintan un retrato cálido y emotivo de la relación que comparten, en la que los pequeños gestos, como una carta escrita a mano, tienen un valor profundo.

La admiración que siente Pilar Rubio por Sergio Ramos no se detiene en él como individuo, sino que se proyecta también en sus hijos. Confesó sentirse muy feliz en esta etapa de su vida, donde ve florecer en cada uno de ellos una veta creativa. “Cada uno de mis hijos tiene su vena creativa, uno con el fútbol, otro toca el piano, y a otro le puede dar por pintar las paredes”, comentó con humor y ternura. En lugar de imponer caminos, Pilar Rubio apuesta por la libertad y la autenticidad: “De mayores, que hagan lo que les guste, y que se sientan felices”.