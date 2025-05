El polémico audio del VAR que desata la indignación del Valencia

El Alavés logró una valiosa victoria frente al Valencia en Mendizorroza gracias a un penalti muy discutido, decretado por el colegiado Jesús Gil Manzano en el minuto 74. La jugada, que resultó determinante en la lucha por la permanencia, ha generado un intenso debate tanto en el terreno de juego como fuera de él, especialmente tras la publicación del audio oficial del VAR por parte de la RFEF.

El momento clave llegó cuando, en un intento por despejar un centro aéreo, el guardameta del Valencia, Giorgi Mamardashvili, salió de puños e impactó con Rafa Mouriño. Gil Manzano interpretó la acción como penalti, considerando que el portero no tocó el balón y derribó al adversario.

Desde la sala VAR, Hernández Maeso intervino y recomendó al colegiado una revisión para valorar una posible cancelación de la pena máxima. "Vale, Jesús, te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación del penalti", se escucha en la conversación.

Gil Manzano, antes de tomar una decisión definitiva, solicitó de inmediato la repetición clave: "Quiero ver quién toca primero y quién juega el balón. Quiero ver si el portero toca balón, ¿vale?".

La revisión fue breve y contundente. El árbitro mantuvo su decisión inicial: "Vale, portero nunca toca balón, derriba al adversario y voy a continuar con mi decisión, ¿vale? Penalti".

Finalmente, Joan Jordán ejecutó la pena máxima y convirtió el gol que, a la postre, resultaría definitivo. Un tanto que acerca al Alavés a la salvación y que podría ser determinante en la condena del Valencia a un final de temporada dramático.

Tras el encuentro, la indignación en el vestuario valencianista era palpable. Mamardashvili, principal protagonista de la acción, no ocultó su frustración:

"No lo entiendo ni lo voy a entender nunca. No es penalti. Es muy claro que no es. Hasta los jugadores del Alavés me decían que no era penalti. Lo vi directamente en la repetición... y no es penalti", expresó el guardameta. Incluso el propio Joan Jordán, autor del gol, admitió su sorpresa por la decisión final:

"Creí que lo iba a anular cuando fue a comprobarlo al VAR, pero ha mostrado personalidad al mantener la decisión".

La publicación del audio VAR no ha hecho más que avivar la polémica. Mientras algunos defienden la firmeza de Gil Manzano al mantener su criterio, otros consideran que la tecnología está para corregir precisamente este tipo de errores claros y manifiestos.