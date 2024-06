El polémico mensaje sobre Cataluña de Paco González en su bronca a Barbón

El discurso de Paco González, el monólogo en el que, como él ha dicho, estaba muy caliente, y no se ha callado contra Adrián Barbón, presidente socialista de Asturias, está dando para muchos comentarios, también para la respuesta de Barbón, que ha decidido no echar más leña al fuego. González ha hablado de sí mismo, de su familia y de muchas cosas, pero también a sacado a relucir la financiación de Cataluña.

"Cuando tú no eras ni un espermatozoide, yo llevaba años yendo con mi padre a cuatro muros que quedaban en pie todavía de una casina de 20 metros cuadrados en la que vivía mi padre, sus hermanos y sus padres. Ocho personas en 20 metros cuadrados sin tabiques, sin paredes... con camastros repartidos. No me hables a mi de humildad, de orígenes humildes de los asturianos. No se te ocurra volver a hablarme de esto en tu vida", decía Paco González en un momento del discurso.

"Soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de asturianos. Toda mi familia nació, vivió y murió en Asturias. No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puñetera vida que me des lecciones de cómo es de trabajadora o humilde la gente en Asturias. En tu puñetera vida me vuelvas a decir eso como si yo no supiera como es la gente en Asturias. En tu puñetera vida, 'Barboncito'", había asegurado antes.

Estaba muy enfadado: "Cuando tú te limpiabas los mocos en la manga de tu jersey en el colegio, yo ya presumía de Asturias en un micrófono para toda España. Cuando hablemos los mayores, te callas ¿vale Barbón?".

Paco González a Barbón, sobre Cataluña: "Ten huevos"

Por eso ha pasado inadvertido el mensaje más político de Paco González, donde ha hablado de un tema muy de actualidad: la financiación de Cataluña. "En tu tuit hablas de gente leal y que se está labrando su futuro. ¿Tú vas a ser leal a los asturianos o te vas a labrar tu futuro? ¿Vas a reclamar para Asturias lo que le van a dar a otros? ¿Crees que Asturias es menos que Cataluña? ¿La misma financiación singular o te vas a esconder en la palabrita esta de la multilateralidad que te has inventado? Ten huevos. Reclama para Asturias lo que tus votantes supongo que te estarán exigiendo, que no consideres a Asturias inferior a nadie, pero a lo mejor de ser leal lo que estás es labrándote tu futuro. ¿Crees que igual te cae un ministerio o te pueden meter en el Senado o un Consejo de Administración