El polémico mensaje en El Chiringuito sobre la decisión de Pedro Sánchez: "Una botella de cava"

Las reacciones a la decisión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de reflexionar sobre su futuro, han sido numerosas. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por ejemplo, mandó un mensaje de apoyo al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, asegurando que son millones los que le apoyan "frente a una minoría" que no acepta "la legitimidad de las urnas" y que ha rebasado ya "demasiadas líneas rojas".

"Estamos todos contigo, presidente. La derecha y la ultraderecha han rebasado demasiadas líneas rojas y los ataques personales son inadmisibles y deben parar de una vez", ha dicho la 'número dos' del Gobierno en su primer mensaje tras la publicación de la carta de Sánchez en la que anunció que se tomaría hasta el lunes para reflexionar su continuidad como presidente.

Montero también ha sostenido en su publicación que hay personas que apoyan al presidente de las que no lo hacen, y que son una minoría quienes no aceptan la legalidad del Ejecutivo que preside: "Somos millones los que te apoyamos frente a una minoría que no acepta la legitimidad de las urnas".

El presidente del Gobierno anunció este miércoles que cancela su agenda pública hasta el próximo lunes 29 para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "victimizarse", "enfangar y polarizar todavía más" la vida política española, e intentar "activar y movilizar" al PSOE ante las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Tras denunciar una "dejación de funciones sin precedentes" por cancelar su agenda, ha pronosticado que el lunes en su comparecencia confirmará que se queda en La Moncloa.

Es de lo que habla todo el mundo, hasta en el El Chiringuito de Pedrerol ha salido el tema, aunque usando a Xavi de parapeto.

"Porque sabía que me tocaba venir, si no, yo estoy en Cibeles ahora. Esto es decimoquinta, indiscutiblemente. Como es la cosa que he puesto una botella de cava en la nevera", ha empezado el periodista Juanma Rodríguez. "Pero voy a dejarla hasta el lunes", ha seguido.

"Es muy tentador, pero voy a esperar un poco más, voy a reflexionar a propósito de lo que tengo que hacer con esa botella y el lunes dependiendo de si he tomado una decisión o no, veremos a ver si la descorcho", ha continuado.

A lo que Josep Pedrerol ha contestado: "Ahora Xavi".