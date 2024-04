Diez frases de la carta de Pedro Sánchez: Del "soy un hombre profundamente enamorado" a la "máquina del fango"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta tarde que reflexionará hasta el lunes si renuncia o no a su cargo.

En su carta a la ciudadanía, Sánchez defiende a su esposa, Begoña Gómez, y carga contra el PP y Vox, a quienes considera responsables de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias contra su mujer por tráfico de influencias, tras la denuncia de Manos Limpias.

Estas son las 10 mejores frases del escrito que ha compartido esta tarde en redes sociales.

1. "No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también"

2. "La denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras"

3. "Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa"

4. "No sorprende la sobreactuación del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias"

5. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor". "¿Merece la pena todo esto?"

6. "Sin ningún rubor, el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal, y los intereses que les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó 'la máquina del fango'"

7 . "No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos sabes que no hay caso, sino por ser mi esposa"

8. "La pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé"

9. "A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo"

10. - "Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque a su vida personal"