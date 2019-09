El Real Madrid se ha entrenado en Valdebebas para preparar el partido contra el Sevilla y como es habitua, los primeros 15 minutos de entrenamiento se permite a los periodistas que los graben y se transmiten por Real Madrid Televisión. Son los primeros minutos, cuando no se hace nada importante para dar pistas y los futbolistas van entrando en calor, con rondos sin mucha intensidad, porque el entrenamiento tiene que ir gradualmente. Después, cuando desaparecen las cámaras, cambia el entrenamiento.

El equipo está preparado para competir en Sevilla y cambiar la imagen de París. Lo ha explicado Zidane:: “Vamos a jugar en un campo difícil, sabemos que el Sevilla es líder y que ha jugado muy bien desde el inicio de temporada. Queremos hacer buen partido. Los jugadores están listos hacerlo”.

Y se mostró el técnico madridista ajeno a la crítica: “Nada me sorprende, así es la vida. Nosotros siempre hemos tenido dificultades, hasta ganando. En el Real Madrid siempre hay momentos complicados que podemos superar. Lo que se diga fuera no me interesa”.

En su análisis de lo ocurrido en París, Zidane reconoció que a su equipo le “faltó intensidad”, y señaló la primera mitad ante el Levante como el camino a seguir: “Fuimos muy buenos y fuertes como en un campo difícil como Vigo. En París fuimos menos determinantes. Hay que intentar serlo en Sevilla”.

Con esa mentalidad, la de “hacer más en noventa minutos”, llegará al Sánchez Pizjuán, sabiendo que en el Real Madrid “no valen dos partidos complicados”, pero sin pasar su cabeza la dimisión. “No pienso en eso, la única cosa en la que pienso es en ganar”, afirmó.

“Lo de fuera siempre lo marca el resultado, lo de dentro el trabajo para mejorar. La afición quiere ganar, como nosotros, y la única cosa que podemos hacer es trabajar”, dijo. “En un momento complicado no pudo pensar que para que volví. Lo hice con un proyecto nuevo y ahora, en lo difícil, es cuando se ven los hombres, todos juntos. Se dice que el panorama es muy negro pero no es así”, sentenci