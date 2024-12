El presidente del Betis carga contra el árbitro: “Es más que un error… esto es un insulto al beticismo”

La importantísima victoria que su equipo acababa de lograr a domicilio no pareció calmar los ánimos del presidente del Betis. El conjunto andaluz consiguió hacerse con los tres puntos en su visita a un campo tan difícil como lo es el de La Cerámica, donde el Villarreal suele imponer su dominio como local. El equipo presidido por Ángel Haro fue capaz de mantener la ventaja inicial que logró con el gol de Vitor Roque en el minuto 32 para llegar al descanso del partido con un resultado a favor. La expulsión de Chimy Ávila tan sólo unos minutos después revolucionaría un partido que terminaron ganando los andaluces por un gol a dos gracias al tanto de penalti de Lo Celso nada más comenzar la segunda mitad.

Villarreal - Betis ANDREU ESTEBAN Agencia EFE

El gol de Álex Baena en el minuto 55 de partido fue insuficiente para que los del submarino amarillo pudieran darle la vuelta a este encuentro contra el Betis. Los de Manuel Pellegrini fueron capaces de resistir ante las diferentes ofensivas el equipo local, para terminar de amarrar los tres puntos en una de las visitas más difíciles de toda la temporada.

A pesar de lograr esta importante victoria, no todo fueron risas para los andaluces en este encuentro en La Cerámica. Y es que, los de Manuel Pellegrini tuvieron que sobreponerse a la expulsión del Chimy Ávila. El jugador argentino vio la roja directa tras derribar con una polémica entrada a Álex Baena cuando se disponía a dirigir un peligroso contraataque del Villarreal.

La peligrosa entrada del Chimy Ávila

No es la primera vez que el Chimy Ávila se ve obligado a abandonar antes de tiempo el terreno de juego. Si hay algo que caracteriza al argentino sobre el campo es sin duda la intensidad con la que vive cada uno de los encuentros en lo que tiene la oportunidad de disputar minutos. Un ímpetu que le ha llevado a cometer alguna imprudencia en más de una ocasión. Su entrada del pasado domingo a Álex Baena es sólo la última muestra de ello.

Apenas habían pasado dos minutos desde que Vitor Roque adelantara al Betis cuando, el talentoso jugador del Villarreal se disponía a sobrepasar el medio campo liderando una peligrosa contra de su equipo. Fue entonces cuando Chimy Ávila tomó la decisión de detener su avance de golpe, realizando una peligrosa entrada con la que derribó al atacante del submarino amarillo.

El presidente del Betis carga contra Cuadra Fernández

Si bien es cierto que la entrada del Chimy Ávila parece mucho más aparatosa de lo que realmente fue, el colegiado del encuentro tomó la decisión de expulsar al jugador del Betis. Cuadra Fernández, que seguía de cerca la jugada, no necesitó revisar la jugada en el monitor para corroborar la decisión que había tomado en directo. Un gesto que no ha sentado nada bien al mandatario del Betis, quien ha manifestado no entender “que el VAR no llame y no se revise la jugada de la expulsión”.

El presidente del Betis, Ángel Haro. Foto: Efe larazon

Ángel Haro no dudó en conectar vía telefónica con el programa post partido que en esos momentos emitía la televisión de su club, para felicitar al equipo por la victoria conseguida en La Cerámica. El presidente del Betis también aprovechó esta conexión para criticar duramente al colegiado del encuentro por no utilizar el VAR para revisar la polémica expulsión de su jugador. “Cuando se le pide al árbitro que vaya a revisar la jugada, acaba sacando tarjetas a diestro y siniestro, sin ton ni son”, afirma con resignación. Y es que, además de Manuel Pellegrini otros dos jugadores verdiblancos fueron amonestados por reclamar esta jugada.

El presidente del Betis confesó también que entiende que los errores arbitrales son parte de su trabajo, aunque. Para Ángel Haro. Y es que,que según palabras de su presidente les han perjudicado ya en varios partidos de esta liga. “No es la primera vez que tanto el árbitro de campo como el del VAR tienen una mala actuación esta temporada en partidos disputados por el Betis”, sentenciaba Ángel Haro.