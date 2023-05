La presunta víctima de Dani Alves medita emprender acciones legales por difundir su imagen

El 'caso Alves' sigue avanzando. La última noticia es que se hizo viral un vídeo de la presunta víctima. Según la información publicada por ABC, para Ester García -abogada la chica- las imágenes tienen un "más que dudoso pixelado". Además, matiza que es reprobable ética y moralmente su filtración, emisión y publicación", por lo que valora emprender acciones legales por constituir infracciones penales y cívicas. Ahora, la abogada quiere luchar hasta el final y medita tomar accionar legales contra aquellas personas que difundieron su rostro.

Cristóbal Martell, abogado de Dani Alves, no se ha pronunciado al respecto. El abogado está diseñando una nueva estrategia para conseguir la libertad provisional del brasileño. “Una petición de libertad que se va a formular mañana o como muy tarde pasado ante el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona. El tema del arraigo familiar. Cuando se detuvo a Dani Alves y se instó por parte del Fiscal la prisión provisional para el jugador. Este argumentó arraigo familiar al estar casado con Joana Sanz. Esto lo puso encima de la mesa, pero no le sirvió de mucho. Joana Sanz anunció que se separaba del futbolista, y por lo tanto, ese arraigo ha desaparecido”, desveló Telecinco. Sin embargo, de momento, no está dando resultados.

“Nos consta que en el informe que va a presentar la defensa de Alves, va a regresar el arraigo de Alves. Su primera esposa y sus dos hijos se están trasladando en estos momentos desde Brasil a Barcelona. Los dos hijos ya tienen colegio. Se trata del Sant Peters, un colegio de renombre que se encuentra en la zona alta de Barcelona. De esta forma se va a intentar alegar y solicitar la libertad provisional, pero con cargos”, se desvela.

La 'Ley del sí es sí' dictamina que las penas oscilan entre los cuatro y los 12 años de prisión cuando la agresión consiste en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. Además, la juez instructora ya dijo que es "contundente y persistente" la declaración de la víctima respecto a que el futbolista la forzó en el baño de Sutton.