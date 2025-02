La promesa genital de Agüero si el Madrid elimina al City

La eliminatoria de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City ha dejado un sabor amargo para los aficionados ingleses y, de manera especial, para el exjugador de los Citizens, Sergio Agüero. El argentino se hizo viral en redes sociales tras unas polémicas declaraciones previas al primer duelo de la serie. "El Real Madrid no puede ganar al City, si gana al City, me corto los testículos. No puede ser...", afirmaba Agüero, mostrando su confianza total en que el conjunto dirigido por Pep Guardiola sería el vencedor. Sin embargo, lo que parecía una predicción segura terminó convirtiéndose en un ridículo monumental para el exdelantero.

La victoria del Real Madrid en el Etihad Stadium, con un gol de Brahim Díaz en el minuto 93, dejó a más de uno sorprendido, y sobre todo a Agüero, quien no pudo evitar convertirse en el centro de atención de las redes sociales. Tras el gol y el pitido final, los mensajes en Twitter sobre sus declaraciones no tardaron en inundar la plataforma, desatando una ola de burlas y memes que ridiculizaban al argentino por no haber acertado con su pronóstico.

Las mofas no tardaron en llegar, y muchos usuarios aprovecharon la ocasión para lanzar bromas sobre su desafortunada predicción. "¿Cómo podrá dormir hoy la esposa de Agüero?", escribió una cuenta en tono jocoso. Otros, al conocer las alineaciones de ambos equipos, se unieron a la broma preguntándose si el exjugador estaría "a salvo" o si, finalmente, tendría que cumplir con su polémica promesa. "Aquí están las alineaciones. ¿Está Agüero a salvo? ¿O tendrá que cortárselos?", comentaron, aumentando la burla colectiva.

El revés de Agüero, conocido por su amor incondicional al Manchester City, se convirtió en un tema candente en redes sociales, donde los usuarios no dudaron en recordar las desafortunadas palabras del argentino. A pesar de que la derrota de su amado equipo dejó en shock a los aficionados del City, el exjugador parece ser el blanco de las risas, recordándole que el fútbol, a veces, no siempre sigue los guiones esperados.

La sorpresiva victoria del Real Madrid en tierras inglesas no solo dejó helados a los aficionados del City, sino que también demostró una vez más que en el fútbol, las predicciones más confiadas pueden resultar erróneas. Agüero, que tiene una gran conexión con el club de Manchester, tendrá que soportar las burlas de los fanáticos, quienes no olvidarán fácilmente su temeraria declaración.