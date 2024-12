El PSG se juega pasar de ronda en la Copa francesa a penaltis y Vitinha hace esto

Vitinha ha vuelto a demostrar este fin de semana la gran calidad que atesora como futbolista. El París Saint Germain sufrió y mucho para pasar de ronda en su partido de Copa francesa de este domingo frente al Lens. Los de Luis Enrique tuvieron que llegar hasta los penaltis para conseguir su puesto en los octavos de final de esta competición. Son muchos los futbolistas que no logran soportar la presión y terminan fallando en ocasiones similares desde los once metros. Algunos incluso se rinden antes de intentarlo, y ceden la responsabilidad a sus compañeros a la hora de realizar los lanzamientos desde los once metros.

El centrocampista portugués del París Saint Germain ha vuelto a demostrar este domingo de qué pasta está hecho. Y es que Vitinha no es de esos que `se rajan´ a la hora de asumir la responsabilidad de tirar un penalti en una tanda decisiva. El mediocentro del PSG fue el primero en lanzar desde los once metros para su equipo, y consiguió anotar un importante tanto para restarle presión a sus compañeros en un momento complicado para el equipo.

Su pausa a la hora de realizar el lanzamiento de penalti da muestras de la calidad que tiene el jugador portugués, siendo capaz de contener los nervios para mirar con calma al portero al tiempo que se aproximaba lentamente hacia el balón. El mediocentro portugués aguantó su golpeo hasta que vio como el portero del Lens se vencía hacia su lado derecho. Una vez fue consciente de este movimiento, Vitinha simplemente realizó un pase dirigido hacia el lado izquierdo de la portería del Lens.

Así presume el PSG de Vitinha en redes sociales

El París Saint Germain no ha tardado en presumir de la picardía de su centrocampista en su cuenta de Instagram: “Simplemente un chico tranquilo”, han escrito en una publicación en la que aparece Vitinha instantes antes de golpear este balón decisivo desde los once metros. Además de una divertida imagen en la que se puede apreciar cómo el portugués aguanta la mirada hasta el final, aparece un vídeo en el que se puede observar la decisión con la que el jugador del PSG afronta este momento tan importante para su equipo.

El mediocentro portugués se aproxima con tranquilidad al balón, mientras los miles de aficionados locales silban haciendo que el campo del Lens se convierta en un auténtico hervidero. A pesar de ello Vitinha no se puso nervioso, y tras dar varios pasos hacia atrás, se aproximó con cautela hacia el balón hasta que vio como el portero local terminaba cayendo antes de que el portugués escogiera un lado hacia donde golpear el esférico.

El portero suplente del PSG fue decisivo en los penaltis

El portero ruso Matvey Safonov también fue decisivo para el París Saint Germain en esta tanda de penaltis frente al Lens. El suplente de Donnarumma ha asumido la responsabilidad de la portería parisina después del terrible incidente que el portero italiano sufrió hace unos días ante el Mónaco. El portero ruso fue clave en esta tanda de penaltis de su equipo, donde detuvo los dos últimos lanzamientos de penalti de Lens. El guardameta suplente del PSG realizó dos grandes paradas de mucho mérito que fueron decisivas para que su equipo consiguiera el pase a los octavos de final de la Copa francesa.