Florentino Pérez ha reconocido en su encuentro con los socios compromisarios que ha pedido a la NBA que incluyan al Real Madrid en la conferencia Este, pero que le han respondido que está demasiado lejos. Esta idea siempre ha estado rondando en la cabeza del presidente blanco, pero la realidad es que, a día de hoy, resultaría muy complicado convertirla en realidad. El presidente de NBA Europa, Jesús Bueno, dio las claves sobre este asunto en una entrevista en LA RAZÓN el pasado mes de febrero.

Hoja de ruta

El máximo responsable de la liga estadounidense en Europa aseguró que a día de hoy no es algo que esté en la hoja de ruta de la NBA, que tiene en marcha varios planes de expansión, aunque no éste concretamente. Nadie puede descartar la entrada de equipos europeos a muy largo plazo, pero en el futuro próximo no es algo en lo que la NBA esté pensando.

No hay pabellones adecuados en España

Uno de los problemas que hace imposible que el Real Madrid se una a la NBA es la cancha de juego. La mejor liga del mundo pide una serie de condiciones para los pabellones que albergan los partidos y en España no hay ninguno adecuado hoy en día. La NBA hace en cada encuentro un despliegue de medios y personas que necesita unas instalaciones en cuanto a capacidad que no tiene el conjunto blanco a día de hoy.

Vuelos de menos de seis horas

Otra traba importante es la distancia, tal y como cuenta Florentino Pérez que le respondieron desde la NBA. La Liga está muy preocupada con el descanso de los jugadores y con evitar que el calendario acabe repercutiendo en la salud de sus protagonistas. Madrid queda a más de seis horas de la totalidad de estadios que tendría que visitar si fuese un equipo de la conferencia Este, por lo que es otra razón para que la NBA descarte ahora mismo esta posibilidad.

Partidos de Liga regular en España

Ya se han jugado partidos de Liga en Londres, en el O2, pero en España ni siquiera esto es posible ahora mismo. Somos el primer país europeo en cuanto a seguidores de la NBA, pero no hay un pabellón que pueda recibir todo el show que acompaña a un choque de NBA.

Conferencia Europea

Sería una opción para acabar con el problema de los largos viajes, pero eso sí que ya es algo futurista y que sólo podrán ver generaciones muy posteriores. Porque una cosa es incluir equipos de otros países, como sucedió con Canadá, y otra crear una nueva conferencia fuera del continente americano. Lo bueno de esto es que el campeón sí podría considerarse un "World Champion", como ahora se autodefinen los equipos que ganan el anillo de la NBA.