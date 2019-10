En los partidos decisivos, Zidane ha ido rotando en todas las posiciones, menos en dos, porque no tenía más remedio: Casemiro y Kroos han disputado los ocho encuentros del Real Madrid de esta temporada y puede que hoy el técnico francés quiera dar un descanso a uno de ellos o a los dos, para que cojan un respiro. Aunque el choque es importante para que el Real Madrid tome cuerpo en Europa, el Brujas sigue siendo un rival menor y quizá Zidane se decida por un centro del campo ofensivo. «Nunca es buen momento para jugar contra el Real Madrid porque es un equipo de mucha calidad. Sabemos que va a ser un partido complicado y más aún jugando en el Bernabéu. Son mejores y lo aceptamos, pero nuestra dinámica es buena y podemos conseguir algo a la contra. Tenemos jugadores para hacerlo», decía Mignolet, portero del rival.

Parece claro que James, que no fue titular en el Wanda, va a estar en el once; Modric, que ya tuvo minutos, también y podría estar e incluso puede cambiar toda esa zona para dar minutos a Isco. Ramos ha disputado todos los choques, menos el del PSG por sanción, pero no va a descansar esta tarde: «No es que no tenga recambio porque puede jugar otro, pero Sergio es Sergio. Es nuestro líder, nuestro capitán. Nunca le veo fuera de aquí. Es verdad que de vez en cuando necesita descanso pero ahora no», explicó Zidane.

Los jugadores que más juegan son, evidentemente, de los que más se fía el entrenador, a los que no encuentra un sustituto convincente. En el Atlético, Saúl y Koke han disputado todos los minutos de esta temporada, pese a que parte del Calderón empiece a no entenderlo. En el Barcelona, Ter Stegen y Piqué tampoco se han perdido ni un minuto, lo que dice mucho de quien se fía Valverde. Kroos y Casemiro han estado en todos los encuentros, pero no todos los minutos. 8 de descanso le ha dado Zidane al alemán en esta temporada y media hora a Casemiro el día del Levante, que tan cerca estuvo de pagarlo después el Real Madrid, cuando ese choque parecía decidido.

Además, los dos han jugado con sus selecciones en los parones y en el caso de Casemiro, se dio una paliza de kilómetros de viaje. Zidane ya ha dejado claro que va a intentar rotar a todos los futbolistas porque quiere hacer como en 2017 y que todos lleguen bien a primavera.