"El líder del equipo es Alejandro", decía Nairo Quintana en la meta de Ares del Maestrat. El colombiano quería acabar así con la polémica generada, especialmente en su país, sobre el liderato en el equipo Movistar. El ataque de Valverde camino de la meta de Javalambre cuando Nairo marchaba por detrás sembró la duda sobre la convivencia en el equipo. Pero el campeón del mundo había respetado a su compañero en la etapa de Calpe y ahora es el colombiano el que respeta al español y le cede la jefatura a pesar de estar cinco segundos más cerca del liderato en la clasificación general.

"Eusebio lo ha hablado y él también lo quería, así que le vamos a apoyar a él", añadía Nairo. Valverde prefiere no manifestarse. "Pero qué problema va a haber", dice. "El problema es el que hace la gente, pero la gente no tiene ni idea. Nosotros sabemos perfectamente lo que pasa dentro del autobús y no hay ni un uno ni un cero por ciento de problema", explica.

Movistar parecía haber despejado las dudas sobre su liderato después de la ausencia de Carapaz. La bicefalia o tricefalia que tanta indecisión ha provocado en anteriores carreras parecía haberse superado. El líder era Nairo, confirmado con su victoria en la segunda etapa. Pero el rendimiento de Valverde, como es costumbre, reclama más protagonismo.