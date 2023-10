¿Quién es Marc Guiu?, el debutante de 17 años que ha dado la victoria al Barcelona

Sólo necesitó 33 segundos vestido con la camiseta del primer equipo para marcar. Marc Guiu (4 de enero de 2006) tiene sólo 17 años, pero no se notó la diferencia cuando le tocó hacer lo mismo que está acostumbrado a hacer con las divisiones inferiores del Barcelona y de la selección. Es un delantero centro de verdad y lo demostró en el primer balón que tocó. Controló con la izquierda y marcó con la derecha. Dos toques, no hacen falta más.

«Un chaval de la casa que marca la diferencia. Contento por él», reconocía Xavi después del partido. El entrenador azulgrana confesaba en Dazn los motivos que le habían llevado a confiar en Guiu. «Tiene gol, tiene chispa, me gusta y no tengo problema en mirar en casa, todo lo contrario. De la manera que estamos hay que mirar en casa y creo que tenemos talento, sólo hay que darles confianza como me la dieron a mí con 17 o 18 años. Cuando vemos que un chaval está preparado, al campo», añadía el técnico del Barcelona.

Que tiene gol este jugador nacido en Granollers lo demuestran los números. Ha marcado cinco goles en cinco partidos con el juvenil del Barcelona esta temporada yh con la selección sub 17, en la que le hizo debutar Julen Guerrero, ha marcado 8 goles en 12 partidos. Una selección que también ha compartido con Lamine Yamal.

Pero, además de los goles, tiene más cosas para que Xavi haya confiado en él como hizo con Lamine Yamal. Un rasgo que comparte con varios de los jóvenes futbolistas que inundan la plantilla azulgrana. «A mí me sorprende que no están asustados. Los veo con unas ganas, me miran con la sensación de "ponme" y esas ganas. ese desparpajo se lo veo a Gavi, a Balde, a Fermín y a muchos. Hay una generación muy buena que tenemos que aprovechar», añade Xavi. «La mirada no es de susto sino de "ponme ya, míster, que estoy preparado», asegura.

Guiu da la razón a su entrenador, todavía sin digerir el momento que acababa de vivir. «Yo creo que estamos todos preparados, estamos haciendo un trabajo muy bueno abajo y cuando subimos, [vamos] con todo», explicaba el canterano en Dazn. «Estamos subiendo todos con muchas ganas para aprovechar estos momentos de dificultad del club», añadía.

Contaba Marc lo que le dijo Xavi cuando entró en el campo. «Me dicen que salga con todo a presionar y que seguro que voy a tener alguna», relataba. La tuvo y la marcó a la primera. «Casi cada noche soñando con esto», confesaba.

El canterano reconocía que aún no le había dado tiempo a mirar el móvil, pero la jugada del gol la recordaba con total claridad: «He visto que Joao controlaba muy solo y que había mucho espacio a la espalda de los centrales. Levanto la cabeza, veo la salida de Unai Simón y ya está». Así de fácil. «Ha sido una acción muy rápida en la que casi no me ha dado tiempo de pensar», agregaba.

Cuando acabó el partido sus compañeros se fueron a felicitarlo. Primero los canteranos, después el resto. «Me han dicho que muchas felicidades, que esta noche no dormiría, pero que disfrutase». Y eso se dedica a hacer con la ayuda de sus compañeros, que le han hecho más fácil la integración en el primer equipo. Primero los jóvenes, «Yamal, Fermín, que ya están aquí», pero también los veteranos. «Araujo sobre todo», reconoce el nuevo ídolo del barcelonismo.