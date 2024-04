La rajada de Hamilton sobre si le robaron el Mundial de 2021

Lewis Hamilton concedió una entrevista a GQ para hablar de su “día más doloroso”. Una herida que sigue abierta: “Si veo algún vídeo, sigue doliendo”, afirman el británico de lo ocurrido en 2021. "Si veo algún vídeo, sigue doliendo. Pero estoy en paz con ello. ¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta. Y, obviamente, me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini-yo mirando. Fue un momento definitorio de mi vida. De verdad lo pienso. Lo sentí así. No sabía cómo iban a percibirlo los demás. No lo había visualizado. Pero era definitivamente consciente de ello: en esos 50 metros me caigo al suelo y me doy por vencido… o me levanto", afirmó el piloto.

Hamilton también habló sobre la noticia del momento: su fichaje por Ferrari. “Siempre ha sido una opción para mí. Sin embargo, por ahora voy a centrarme en llevar a Mercedes a lo más alto este año. Algunos se lo han tomado muy bien, y otros no tanto. Probablemente el momento más emocionante de mi vida. Nunca he empezado un año entusiasmado por el siguiente”, afirmó.

“No lo veo como una huida. Mi compromiso con el equipo es exactamente el mismo que en años anteriores: mi intención es destrozar al resto de equipos. Queremos derrotarles. Mi planteamiento es el mismo hasta el final. Y no puedo dejar que mi mente se distraiga demasiado con lo que viene después. No puedo centrarme en eso hasta el año que viene”, aseguró.