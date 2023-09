La rajada de Leclerc contra Ferrari y el elogio a Sainz: "Me ayuda a tratar de adaptarlo a este coche"

Charles Leclerc admira a Carlos Sainz, tal y como reconoció. "Realmente espero que sea posible repetir (la victoria) en Suzuka. Tengo muchas ganas de que suceda, porque si lo hacemos, sería una muy buena señal para el futuro. En Zandvoort (Holanda) hicimos muchas pruebas, en Monza queríamos reconfirmar esas pruebas y la comprensión que teníamos del coche, y desde allí lo hemos aplicado todo y parece que hemos dado un gran paso adelante. Dicho esto, Singapur ha sido históricamente una pista muy buena para nosotros, por lo que tenemos que esperar para ver si hemos dado un buen paso adelante de manera consistente o si fue algo único", afirmó.

"Carlos, en Monza y Singapur, ha estado completamente metido. Ha sido muy, muy fuerte. Es genial tenerlo en esta forma, porque también me empuja a comprender un poco más mi estilo de conducción y a tratar de adaptarlo a este coche. Y no me siento completamente cómodo con el coche en este momento. Hay demasiado subviraje (tendencia a irse recto en curva) para mi gusto y me cuesta sortearlo. Debido a la imprevisibilidad del coche, no puedo obtener el sobreviraje que quiero. Así que queda un poco de trabajo por hacer, pero ante todo es fantástico ver que al menos la competitividad parece estar a la altura", aseguró.

"Pilotar el SF-23 fue un desafío ya desde la primera carrera, simplemente porque tenemos este coche muy impredecible. No es que sea un coche con subviraje, sino que simplemente hay que ponerle subviraje para que sea predecible. Y esto es un poco complicado", zanjó.