La reacción de Casillas a la intervención de la UCO en la Federación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está desarrollando una operación por delitos de corrupción y blanqueo de capitales que incluye registros en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Madrid y también en la casa en Granada del que fuera su presidente Luis Rubiales, por supuestas irregularidades en contratos. Las diligencias se enmarcan en una investigación por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.

Las reacciones en el fútbol español ya han empezado a sucederse y una de las más significativas ha sido la del exportero Iker Casillas. El doble campeón de Europa y del mundo ha sido muy expresivo a base de emoticonos: "Más mierda en el fútbol español". Los jugadores de la concentración han sido completamente ajenos a la operación. "No tenia ni idea. Nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado y no me he dado cuenta de lo que estaba pasando", ha asegurado el portero David Raya.

En concreto, afecta a supuestas irregularidades en contratos de la RFEF desde 2018, una etapa con Luis Rubiales al frente que incluye la celebración de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. Una de estas diligencias de registro se está practicando en el domicilio en Granada de Luis Rubiales, que este mediodía no figuraba entre los detenidos.

Rubiales estuvo al frente de la RFEF entre 2018 y 2023, cargo del que dimitió tras la denuncia de la jugadora Jennifer Hermoso por el beso que le dio en la boca en la celebración del Mundial de fútbol femenino que ganó España. En concreto, está previsto realizar la entrada y registro en once domicilios, así como la ejecución de requerimientos judiciales. Hay varias detenciones ya practicadas dentro de unas diligencias en las que se prevé realizar siete arrestos y que alcanza también a otras cinco personas en calidad de investigados. Las diligencias policiales se están practicando bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además, cuenta con apoyo de EUROPOL y se desarrolla en distintas provincias de la geografía española.