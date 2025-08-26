La reacción de Emma Raducanu a la rapada de Alcaraz

Emma Raducanu ha protagonizado uno de los ascensos económicos más sorprendentes en el mundo del deporte. De disponer apenas de 44 libras en 2020 —equivalente a aproximadamente 50 euros—, hoy su patrimonio personal supera los 13 millones de libras (alrededor de 15-16 millones de euros), gracias a una visión empresarial sin concesiones.

Su sociedad financiera, Harbour 6, creada en ese mismo año, se ha convertido en el motor central de su éxito económico. En el año más reciente, la compañía reportó un beneficio de 5 millones de libras, lo que se traduce en ingresos semanales de aproximadamente 100.000 libras para la jugadora. Actualmente, Harbour 6 acumula 13,4 millones en efectivo y otros activos, aunque también enfrenta obligaciones fiscales por valor de 1,5 millones de libras.

Raducanu ha gestionado estratégicamente su posición como figura mediática tras su histórica victoria en el US Open 2021, convirtiéndose en una de las tenistas más cotizadas del planeta. Su agenda de patrocinios abarca gigantes como Nike, Dior, Porsche, Evian, Tiffany’s, Vodafone, HSBC y British Airways. Expertos en marketing deportivo han elogiado la agudeza con la que ella y su equipo capitalizaron su éxito, incluso cuando su rendimiento en la pista ha sido más errático.

