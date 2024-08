Recuperan la respuesta de Reyes Plá sobre el orgullo de ser español y muchos van a alucinar

El púgil español Enmanuel Reyes Plá (-92 kg) aseguró este jueves medalla para España después de vencer en cuartos de final del torneo de los Juegos de Paris 2024 al belga Victor Schelstraete por decisión unánime de los jueces, en un combate sólido ante el bronce mundial en 2021 que le da presea olímpica --al menos el bronce-- al boxeo nacional 24 años después.

Guiado desde la esquina por Rafa Lozano, último medallista español olímpico en boxeo en Sydney 2000, Reyes Plá trabajó y convenció a los jueces de manera unánime para coger el relevo de su mentor y asegurar la medalla de bronce en la categoría de -92 kg, en la primera de las cuatro opciones de presea para España en esta disciplina.

Felipe Martínez, presidente de la Federación Española de Boxeo (FeBoxeo), habló de la medalla que aseguró este jueves el púgil Emmanuel Reyes Pla, la primera en 24 años para España, y la catalogó como "la consagración del trabajo de todos los estamentos del boxeo español" tras haber "pasado momentos muy malos".

"Esta medalla supone todo para nosotros. La verdad que todo. Es la consagración del trabajo de todos los estamentos del boxeo español. No nos dejamos a nadie fuera. Es un trabajo de todo el boxeo, que ha pasado momentos muy malos; estando fuera de todo", decía.

En las redes se ha recuperado una entrevista que le hicieron en Dxtcampeón. Hablaba acerca de cómo trataban a los boxeadores. "Nos tratan de borrachos, maleantes y gente violenta, pero somos profesionales, como en otro deporte cualquiera, con nuestro entrenamientos, el gimnasio, la dieta", decía. Consideraba que el boxeo amateur, como es el olímpico, es más duro que el profesional: "Mucha gente piensa que el boxeo profesional es más fuerte que el amateur y es al contrario. En profesionales puedes hacer dos o tres peleas al año y te pesas el día antes. En amateur hacemos varios torneos, con tres o cuatro peleas en una semana, y nos pesamos todos los días. Hay mucho más desgaste".

Reyes Plá dejó Cuba en 2017 y no se arrepentía: "Soy cubano en la sangre, pero a mí Cuba me ha quitado muchas cosas. Es un país que es cruel con su gente, que se mata trabajando y no tiene lo básico: una buena casa, buena comida. Mi abuela, por ejemplo, se murió sin nada y ni siquiera pudo salir de la isla". Y estaba orgulloso de ser español: "Soy español, como si hubiera nacido aquí. La gente piensa que no porque soy negro y hablo como un cubano, pero siempre digo ‘Soy más español que los españoles porque a mí me conquistó Cristóbal Colón’.

Por último, criticaba que a Topuria le hubiesen dado la nacionalidad española tan rápidamente: "No me gustó. Todo el mundo se ha subido a su barco porque ha ganado un cinturón grande, incluso el Gobierno porque él se quejó de que no le recibían. Hay muchos deportistas españoles que han hecho más que Topuria y no les recibió nadie.