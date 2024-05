Red Bull rechaza la renovación de Checo Pérez

Checo Pérez tiene prisa por saber su futuro. El mexicano ya avisó hace unos días que quería cerrar su futuro lo antes posible, pero el equipo austríaco parece jugar a dos bandas. Por una parte, llevan toda la temporada diciendo que es la primera opción, pero no terminan de concretarlo.

Según informa Fox Sports México, Red Bull ha ofrecido un año de contrato a Checo. Sin embargo, para el '11' un año de contrato no es suficiente y ha hecho una contraoferta, pidiendo dos temporadas más, pero el equipo austríaco ha rechazado esta propuesta. Acaba contrato este año, después de la última carrera en Abu Dhabi y a pesar de que busca las mejores condiciones posibles, tiene que encontrar un asiento lo más rápido posible, porque los equipos se están empezando a cerrar.

"El equipo ya tiene el contrato: es por un año. Se lo ofrecieron a 'Checo' y él dijo: 'hay que revisarlo'. Los abogados de 'Checo' están en ese proceso, pero presentaron una contraoferta de dos años a la que, inmediatamente, Red Bull dijo que no", dicen desde Fox Sports.

"Si ya es suficiente presión estar en la F1, no saber tu futuro para la siguiente temporada pone más presión, ya que el piloto es consciente que no puede cometer errores para que alguno de los 10 equipos te tenga en cuenta. Y sí, parece que esta temporada el de Red Bull está rindiendo mejor con esta presión, pero no es la única opción que maneja la escudería con sede en Milton Keynes. El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari hizo que todo el mercado de pilotos explotara y son muchos los movimientos que está habiendo estas semanas", informan medios locales.

La posible silla de Pérez, en caso de no concretarse pronto, puede ser ocupada por Carlos Sainz. Otra opción más arriesgada es la de Liam Lawson, su probador, que hizo grandes carreras con Alpha Tauri la temporada pasada.