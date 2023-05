La reivindicación de Chus Mateo tras meter al Madrid en la Final Four

Muchos veían al Real Madrid muerto después de las dos primeras victorias del Partizán en la eliminatoria de cuartos de final. Y resulta que tres semanas después el equipo blanco está a cuarenta minutos de poder levantar su undécima Copa de Europa. «Veníamos sin Yabusele, sin Deck sin Poirier... y ellos tienen a Mirotic, que es un jugador excepcional. Cada vez la gente duda menos de nosotros, de este Real Madrid. Hemos vuelto a pelear contra la adversidad, nos gusta pelear contra la adversidad, el Barça había llegado en muy buen momento a la Final Four pero ahí estamos nosotros. Ojalá el sueño nos dure un partido más», decía Chus Mateo en Dazn orgulloso del partido de los suyos en general y, en especial, de esa segunda parte en la que pudieron claramente con el Barcelona. «Ellos estaban metiendo 9 de 14 desde el triple al descanso, les estaba dando resultado, y no teníamos que preocuparnos. Sabíamos que no iban a acertar todo el partido y había que aprovechar esa oportunidad. Han empezado a dudar y hemos defendido bien en la segunda parte. Edy ha estado muy bien y los veteranos han manejado muy bien el ritmo al final, sabían cuándo acelerar y cuándo parar», detallaba el técnico del Real Madrid, hablando de la importancia de Tavares (20 puntos, 15 rebotes y 4 tapones) y de sus viejos rockeros, que otra vez aparecieron. El Chacho, con nueve puntos cuando el marcador estaba enganchado en el empate a 58, y Rudy y Llull poniendo el ritmo que necesitaba cada posesión. Se está reivindicando el entrenador del Real Madrid, al que muchos veían derrotado tácticamente por Obradovic y al que ya solo le queda una batalla en la pizarra con Bartzokas para coronarse. El Real Madrid se sobrepuso a las bajas, y a que su único pívot puro fuese Tavares.

La "dureza mental" de Hezonja

La "dureza mental ha sido la clave, sabemos que ellos eran un buen equipo, aquí no hay nadie por suerte son todos buenísimos, hay que estar preparado. Nuestra dureza nos ha ayudado a ganar al Barcelona", decía Mario Hezonja, que fue clave que metió 14 puntos y ayudó en la defensa a Mirotic, casi inédito en el Clásico que decidía el pase a la final de la Euroliga. "Lo del Partizán fue durísimo, porque ellos tienen mucho poder ofensivo y un entrenador que todo el mundo conoce (Zeljko Obradovic). Gastamos mucha energía en esa serie, pero todos estamos preparados para esta final que nos viene ahora y vamos a por ella. Hay que prepararse mejor todavía con más dureza mental para una guerra", confesaba el croata tras el triunfo.