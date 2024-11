Renacer, el spot de las Guerreras inspirado en Nadal antes del Europeo de balonmano

Cuando terminan unos Juegos Olímpicos como los de París este año es como empezar de nuevo, y eso quiere hacer la selección femenina de balonmano. Por sexta vez, cuarta consecutiva, las Guerreras lograron estar en la gran cita (en Londres 2012 fue el éxtasis con la medalla de bronce). No pudieron tener una buena actuación en la capital de Francia, pero fue sólo un lugar de impulso, un trampolín para intentar volver a crecer. Su último podio fue en el Mundial de 2019, en Japón, pero los años de sequía son interpretados por las jugadoras españolas como una forma de aprender y de entender el deporte, en el que se puede ganar y se puede perder.

Eso es lo que quieren transmitir con el spot “Renacer”, un clásico ya en el balonmano español antes de un torneo importante. Este año hay Europeo (28 de noviembre al 15 de diciembre, con tres sedes, Hungría, Suiza y Austria) y las Guerreras se han inspirado en pensamientos como el de Rafa Nadal, según explican en la Federación Española. El tenista balear, que se acaba de retirar, afirma: “Lo básico es creer en ti e intentar dar lo mejor de uno mismo cada día. Yo he tenido épocas malas y uno las acaba superando”. El jugador de la NBA Giannis Antetokounmpo, tres veces MVP y ocho veces All Star, va en una dirección similar y da su versión de lo que significa la palabra “fracaso”: “Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve años fueron un fracaso? Es una pregunta equivocada. En el deporte no hay fracaso. Hay días buenos y días malos. Algunos días puedes tener éxito, otros días no. No siempre se gana”. También en el pívot griego está inspirado el vídeo. Al final, hay un hueco para homenajear a las víctimas de Valencia por el desastre de la DANA.

Con este “sentimiento amargo” causado por los últimos resultados y la ilusión de empezar de la mejor manera el ciclo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 afronta la selección el Europeo. España contrató a Ambros Martín como seleccionador para el proceso de regeneración, y hasta 8 de las 18 jugadoras convocadas para la cita continental se estrenan en una gran cita con la elástica del combinado español: Ona Vegué, Paola Bernabé, Anne Erauskin, Elba Álvarez, Lyndie Tchaptchet, Carmen Arroyo, Paula María Agulló y Nicole Morales. La media de edad supera por poco los 24 años. "Tenemos ganas de que se vea todo el trabajo que hemos desarrollado desde agosto, desde que comenzamos este proyecto; somos jugadoras jóvenes, pero podremos ver la garra que tanto caracteriza a España, lucharemos hasta el último momento", apunta Lyndie Tchaptchet que, además, añade: "Sabemos que existe incertidumbre porque no acumulamos muchos partidos internacionales, pero con el trabajo del equipo y la confianza del cuerpo técnico podemos conseguir cosas muy bonitas".

España está encuadrada en el Grupo C con Portugal (28 de noviembre, 18:00 horas), Francia (30 de noviembre, 18:00 horas) y Polonia (2 de diciembre, 18:00 horas), con sede en Basilea (Suiza). Los dos primeros del grupo pasan de fase.

Convocatoria de España: