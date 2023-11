La respuesta de Luis Enrique tras el polémico penalti pitado a favor del PSG

El entrenador del PSG, Luis Enrique, valoró el ajustado empate ante el Newcastle. “Sin ninguna duda hemos merecido el empate. Creo que hemos jugado un partido muy completo, hemos merecido ganar el partido sin ninguna duda. Hemos sido mejores que el Newcastle. El resultado no merece lo que ha ocurrido en el terreno. El fútbol es así. No premia al que hace más ocasiones. Premia al que hace más goles. Y hemos empatado”, aseguró.

Además, el técnico del PSG evitó hablar mucho del polémico penalti de Livramento. “No he visto ninguna jugada. No me dedico a mirar el VAR. Me dedico a intentar mejorar al equipo. Con eso ya tengo bastante”, declaró.

“¿De qué estamos hablando? Esto es normal. Somos uno de los equipos que más goles marcan de Europa, sin ninguna duda. Esto es lo maravilloso del fútbol, que un día no entra. Destacaría a la afición, increíble. Perdiendo durante 60 minutos, o 70, no han dejado de animarnos. Hemos notado su fuerza y hemos empatado. Esto es el guion de una película de terror y espero que en la última jornada podamos ganar y acabar como primeros”, matizó.

“Hoy ha sido un partido de frustración. Después, hemos tenido en el partido muchos minutos sin marcar gol contra un gran equipo como el Newcastle, que contragolpea muy bien. Estoy muy orgulloso de la capacidad que han tenido mis jugadores para tolerar la frustración del partido. Pregúntame sobre cualquier cosa de mi equipo y te contesto”, dijo.

El asturiano salvó una situación compleja gracias a un punto que lo cambia todo. Mientras tanto en Inglaterra aseguran que ese penalti no tenía que haberse pitado.