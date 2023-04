La respuesta de Tomás Roncero a Xavi en "El Chiringuito" tras sus declaraciones sobre el sol

Xavi Hernández no se mostró del todo contento por el empate logrado ante el Getafe. El técnico culé hizo mucho hincapié al estado del césped y también al sol. "No hemos generado las ocasiones ni hemos tenido el acierto ni la fortuna. Nos ha perjudicado bastante la circulación de balón, el ataque posicional y eso perjudica al equipo que tiene más el balón. Ayer entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Hoy lo ha visto todo el mundo. Es muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones. No estamos acostumbrados a jugar con sol", afirmó el entrenador culé.

Por su parte, estas declaraciones no terminaron de gustar a una gran parte de aficionados, especialmente del Real Madrid. "Un campeón merece un respeto y no tienen que jugar con sol. Molesta mucho como los vampiros. Tienen que cambiar el horario contra el Atlético, que se quemen otros a las tres de la tarde. Ellos que van los primeros deben jugar por la noche", afirmó Roncero con ironía.

Por su parte, Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, también contestó a Xavi: "No hemos jugado ni el albero ni en tierra, era un césped magnifico, igual para los dos. Cuando vas allí lo dejan muy rápido y muy corto. Nosotros no hemos embarrado nada. Hemos jugado en las condiciones que nos van mejor dentro de que a nuestro ataque rápido también nos perjudicaría. ¿Estamos dentro del reglamento? Sí. Es como en la Fórmula Uno. Hay neumáticos duros, blandos y medios".