¿Retorno a la vista de Neymar al Santos?

Hace justo una semana que se confirmaba la tragedia en el Brasileirao. El Santos, histórico club que ha contado en sus filas con jugadores de la talla de Pelé y Neymar, descendía por primera vez a la Segunda División del Fútbol Brasileño en sus 111 años de historia. El peor momento desde la fundación del 'Peixe', que atraviesa además una complicada situación financiera.

En este contexto desolador, unas palabras de Neymar han animado los ánimos de la afición 'alvinegra'. El jugador brasileño, elevado al nivel de dios en su país, llevó a su Santos a la gloria continental en 2011, antes de dar el salto a Europa fichando por el FC Barcelona. Ya cuando se confirmó el descenso del Santos Neymar quiso apoyar a su club, pero con las últimas informaciones los rumores sobre una posible vuelta del niño pródigo se han disparado.

Después de anunciar que en 2ª División nadie llevaría la camiseta con el '10' de Pelé', el Presidente del Santos, Marcelo Teixeira, contó que había recibido una llamada de Neymar pidiendo que tampoco se usara su '11': "Me llamó y dijo: 'Presidente, ya has retirado la '10' hasta el ascenso. Entonces, retira la '11' hasta cuando yo vuelva".

Marcelo Teixeira confirmó que "estudiarán la posibilidad": "Esperamos el regreso de Neymar. Ya me dejó tan esperanzado. Que sea rápida la vuelta a la primera división y la vuelta de Neymar. Hemos retirado la '10' momentáneamente, la '11'. La '10' Pelé ya no puede lucir. No la lucirá un nuevo jugador hasta que lleguemos a la división de élite. Y la '11' también esperaremos hasta que nuestro crack regrese", aseguró el máximo mandatario del Santos.

Rumores de compra

No solamente se ha sopesado la vuelta de Neymar al Santos como jugador; los rumores sobre la posibilidad de que el crack, juntamente con su padre, el mítico O'Pai, compren al Santos, se han disparado durante los últimos días en Brasil.

"No tengo dudas: el Santos se convertirá en SAD. Pueden anotar. Y Neymar y su padre van a comprar el Santos. Y no va a ser un mal negocio", aseguró en el programa "Diretas do Benja" el periodista Benjamin Back, de la CNN Brasil.