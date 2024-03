El rival que todos querían, el Dortmund, para el Atlético

Después de una vuelta de octavos de final que todavía retumba en el Metropolitano, el Atlético se medirá en cuartos con el Borussia Dortmund, el rival que todos querían. La principal preocupación para los rojiblancos ahora es que el partido de vuelta se disputará en el Signal Iduna Park con sus más de 80.000 seguidores de las "avispas" y su temido "Muro amarillo".

En Dortmund queda muy lejos el título de campeón de Europa que conquistó en 1997. Se ha colado tres años después entre los ocho mejores de Europa y lo ha hecho gracias a convertir su estadio en un fortín. En la primera fase pasaron por Dortmund, Milan, PSG y Newcastle y ninguno de los tres fue capaz de ganar. Sólo el equipo de Luis Enrique fue capaz de marcar. "Nuestros seguidores hacen del estadio algo especial. Sabemos que podemos contar con ellos. Si todos estamos unidos y los seguidores no paran de animar, será mas fácil para nosotros hacer las cosas bien", apunta Edin Terzic, el técnico alemán, que ha vuelto a meter a las "avispas" entre los grandes.

El Borussia Dortmund no ha necesitado mostrar su mejor versión en la eliminatoria ante el PSV. En Eindhoven se adelantó en el marcador, pero luego renunció al balón, se echó atrás y los neerlandeses acabaron empatando. En la vuelta no hubo sorpresas. Salida vertiginosa empujados por la grada y gol de Sancho a los tres minutos. Con la ventaja, el equipo fue incapaz de sentenciar el pase a cuartos en la primera media hora. El PSV se creció y la prórroga no estuvo demasiado lejos. Marcos Reus se encargó de sentenciar en el minuto 95.

El Dortmund sólo ha perdido uno de sus últimos diez partidos, aunque su juego no es el que le convirtió hace años en un equipo temible. En la Bundesliga sólo es cuarto. Marcha a veinte puntos del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y a diez del Bayern Múnich. Sin opciones en la competición doméstica y con la eliminatoria ante el Atlético a un mes vista, el Dortmund divisa la Champions como la gran oportunidad del curso.