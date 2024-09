Roberto Carlos: "Espero que Vini, Rodrygo y Endrick hagan que Brasil vuelva a ser campeón del mundo"

Roberto Carlos ha estado presente en un evento de Burger King en el que habló de lo que ocurrió ayer en el derbi. Entre hamburguesas, pelotazos y una pared publicitaria rota, el ex futbolista del Real Madrid y embajador del conjunto merengue, dedicó unas palabras tanto al partido del domingo como a los futbolistas brasileños que se encuentran en el club blanco.

Roberto Carlos en el evento de Burger King La Razón

Acerca de lo que pasó con el derbi, el brasileño comentó: "Lo que más me preocupa es la imagen del futbolista, yo lo que he visto ayer es lo que nunca puede pasar y vamos a esperar ahora que la Federación tome las decisiones necesarias para que en un partido de esta grandeza no vuelva a ocurrir. Estamos en un mundo moderno donde esto no debe pasar".

Diego Simeone salió a dar unas palabras después del partido, en las que señaló a Courtois por festejar el tanto hacia los aficionados rojiblancos. Algo a lo que Roberto Carlos respondió. "Cada uno tiene su opinión, yo podría comentarte si Ancelotti hubiera dicho algo, Simeone no es de mi equipo, tengo máximo respeto y máximo cariño, es normal que él defienda sus colores, es normal. Yo creo que Courtois no ha hecho nada más que celebrar los goles, no ha insultado a la gente, no ha hecho ningún gesto", declaró el brasileño.

Roberto Carlos también contó su experiencia desde el Metropolitano, "Las imágenes están ahí, yo también me levanté y me fui cuando he visto los mecheros ahí me acordé de mi época, entonces yo me fui dentro de la sala y estuve viendo por la tele el tiempo que estuvo parado el partido, una pena, es momento de arreglar eso. Pasó en mi época cuando jugaba, que también recibía insultos, pero me entraban por un oído y me salían por otro y celebraba los goles".

Finalmente el ex del Madrid dedicó un momento para comentar sobre Vinicius: "Vini está supertranquilo, él sabe que está cerca de ser el mejor jugador del mundo, ha hecho grandísimos partidos la temporada pasada, este año estamos intentando que él esté un poco más tranquilo de cara al público, que siga jugando su fútbol con esa alegría de siempre, el balón de oro está ahí, solo depende de él y estoy segurísimo de que lo va a ganar". Y sobre Brasil, "hoy en día Vini, Rodrygo y Endrick son tres futbolistas que espero que hagan que Brasil vuelva a ser campeón del mundo, porque la última (Copa del Mundo) ha sido la nuestra, para mí está bien la de 2002, sigo con mi foto ahí tranquila, pero soy brasileiro quiero que Brasil vuelva a jugar una final", concluyó el ex futbolista.