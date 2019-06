Santi Cañizares: "José Antonio Reyes no merece ser tratado como un héroe"

La muerte de José Antonio Reyes ha conmocionado al mundo del fútbol. Durante la jornada de ayer se multiplicaron los mensajes de pésame y los homenajes al jugador de, entre otros, Sevilla, Real Madrid, Benfica, Arsenal, Atlético de Madrid, Córdoba o Extremadura. Sin embargo, no todo fueron palabras bonitas. El ex guardameta internacional Santiago Cañizares y actual comentarista y corredor de rallies cargó contra el de Utrera en su cuenta de Twitter y dijo que "Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable En el accidente ha habido víctimas además del conductor. Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe. Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas. Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra".

El ex guardameta del real Madrid, Celta o Sevilla comenzó a recibir críticas a sus comentarios y quiso aclarar su palabras: "Quizás no me expliqué bien. Claro que merece un homenaje y un gran recuerdo por su carrera y su aportación al fútbol". Además, matizó que su crítica no va contra el futbolista fallecido sino por su actitud al volante: "Leo opiniones de todo tipo, las respeto todas incluso excepcionalmente hoy las que van acompañadas de insultos y menosprecios. Solo pretendo condenar la insensibilidad, e invitar a la reflexión de cuantos errores cometemos, y creo que es perfectamente compatible con el dolor".