Maradona, Messi, Ginóbili y... Scola. «Sí, Luis debería estar sí o sí en el debate de los más grandes deportistas de la historia de Argentina». La frase corresponde al Chapu Nocioni, «hermano» del superviviente de la Generación Dorada en la albiceleste que hoy ante Francia persigue la final del Mundial. El Chapu revela para LA RAZÓN las claves del monumental estado de forma del ala-pívot de 39 años y que está sin equipo. Tras su Mundial, el Real Madrid se plantea el fichaje de Luis Scola para esta temporada. Ya no hay duda de que físicamente está preparado para jugar a un alto nivel competitiv. «Ha estado seis meses encerrado en un campo entrenando, él solo con un preparador físico. Al no tener equipo, cogió un preparador físico y de vez en cuando llevaba algunos amigos o algún jugador de basket acá de la Liga Nacional y entrenaba con él. Se reclutó a lo Rocky, como en Rocky III cuando Stallone va a pelear con el ruso (risas). Fue algo parecido. Él tiene un lugar en Buenos Aires, tiene un gimnasio, hizo una canchita de basket chiquitita y se enclaustró allí para no tener que estar pidiendo instalaciones continuamente. Transformó un pequeño lugar que tiene en un centro de entrenamiento para estar como está. Cuando terminó la Liga china, en abril o así, empezó y hasta los Panamericanos. Ha estado mucho tiempo trabajando. Él es el transmisor de la filosofía de la Generación Dorada, aparte del entrenador, de Sergio Hernández, que también estuvo dentro del grupo y que lo ha sabido transmitir. El nuevo grupo lo ha recibido y ahora tiene su propia luz y su propia personalidad».

En los últimos grandes torneos, Argentina se ha acostumbrado a protagonizar partidos memorables. En Río fue ante los anfitriones; en el Mundial, ante Serbia. «El significado y el momento fue mejor el de ahora que el de Brasil. Llegar a una semifinales nadie se lo esperaba. Argentina no estaba en el plan de nadie. Somos un equipo competitivo que venía a hacer las cosas bien, pero nadie se imaginó que podía dar un golpe así. Ahora el país está volcado y hablando de basket», revela el Chapu.

Hay más nombres propios en la albiceleste más allá de Scola. El primero su amigo Campazzo. «Es el mejor base del Mundial. Lo suyo es surrealista. Tiene una cualidad muy grande porque dirige, mete puntos, reparte juego y además mete una presión al base rival tremenda. Es un jugador completo. Lo que hace el Facu en las dos puntas de la cancha es increíble. No entiendo cómo la NBA no vino a por él. Me parece una ridiculez que el Facu no haya sido tanteado por la NBA. Siempre generó dudas por su altura en Europa e incluso en Argentina, pero tiene un corazón tan grande...». También destaca al «Tortuga» Deck: «Gaby es un jugador temperamental, aunque no se note. Tiene una manera de ser que es muy tímido, muy reservado, habla poco, ríe por lo bajo, pero tiene una pasión por el juego enorme. Por dentro tiene demasiada pasión lo que pasa es que no lo exterioriza. Se veía desde hace años que estábamos ante un jugador muy especial».