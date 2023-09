Sebastian Vettel puede inspirarse en Fernando Alonso para volver a la Fórmula Uno

Sebastian Vettel 'colgó el casco' hace un año para dejar así su hueco en Aston Martin a Fernando Alonso. Auto Motor und Sport afirma que el expiloto estaría valorando volver a competir al máximo nivel con el equipo cliente de la marca, JOTA Sport.

"Aún no se ha firmado ni decidido nada, pero tengo el asunto en mente. Todavía tengo tiempo para decidir", contestó el alemán. "Si en algún momento llego a la conclusión de que sin carreras no funciona mi vida, entonces pilotaré otra vez", matizó.

"El próximo mes de octubre Vettel se subiría a un LMP2 del equipo británico en un circuito español para coger sensaciones antes de pilotar la máquina con la que puede volver a la competición: el espectacular Porsche 963 LMDh. JOTA ha hecho un excepcional trabajo con la unidad que estrenó en Spa (compitiendo de tú a tú con los oficiales) y en 2024 recibirá un segundo coche. Algunos nombres del automovilismo se unan al Mundial de Resistencia, que este año ha vivido un renacer con la incorporación de nuevos fabricantes (que el año próximo se ampliará con Alpine, Lamborghini o BMW). De momento, Romain Grosjean y Daniil Kvyat ya están confirmados en Lamborghini y Stoffel Vandoorne en Peugeot y Robert Kubica podría ser compañero de Vettel en JOTA", afirma el citado medio.

Alonso es su modelo de inspiración, ambos siempre demostraron ese cariño mutuo. Ahora, el asturiano está totalmente centrado en poder lograr una victoria que sería épica. "¿La 33? Diría que no es el objetivo de tengo que intentar ganarlo antes de retirarme porque puede que me retire sin haber conseguido la 33, pero al mismo tiempo desayuno cada día, como cada día, entreno cada día duermo cada día pensando en volver a ganar y en luchar por el mundial, sino, no lo haría. Tengo 42 años, he disfrutado de este deporte más de lo que nunca habría soñado y un poco si, entre comillas, sacrificas tu vida para este deporte y esta pasión que tenemos es porque crees en ti mismo, en el equipo, en que crees que puedes ganar, sino no lo harías. Entonces, sí, voy a intentarlo con todas mis fuerzas", afirmó.