Se le acusaba de falta de solidez, él mismo reconocía que no estaba encontrando el camino y que con tanta irregularidad sería difícil subir a MotoGP como campeón de Moto2. Pero las dos últimas carreras todo ha cambiado para Álex Márquez, que en Mugello consiguió su segunda victoria consecutiva al estilo que su hermano Marc ha patentado este curso. Igual que en Le Mans, el pequeño de la familia ha dominado con mano de hierro la prueba, siendo el más rápido, el más eficaz y también el más inteligente.

Ha entendido rápidamente que la rueda buena era la de Thomas Luthi y a él se pegó cuando el suizo intentaba la escapada. En la segunda vuelta hizo un tiempo de récord, Álex, un preludio de lo que iba a pasar en la segunda parte de la prueba. Su ritmo fue subiendo, tomó la cabeza y su ventaja no hizo otra cosa que crecer.

Un dominio apabullante que le permite quedarse a dos puntos del liderato del Mundial, todavía en manos de Baldassarri, y que confirma a Álex como gran candidato a ese título que busca. "He disfrutado mucho, he hecho lo mismo de Le Mans, tenía más ritmo para escaparme y es lo que he sucedió. Otro gran fin de semana, estamos en buen momento y ahora vamos a jugar en casa en Montmeló con la misma mentalidad. Es momento de celebrar", reconocía el ganador, que parece haber encontrado por fin el camino correcto.