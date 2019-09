Hace justo doce meses, en Motorland, empezó un periodo nefasto para Jorge Lorenzo (Palma de Mallorca, 1987). La fractura de dos dedos del pie derecho abrió una racha de cuatro lesiones en un año que han lastrado su llegada a Honda. Asegura que no ha perdido la esperanza de ser rápido con esta moto, pero la luz todavía se adivina lejos al final del túnel.

–¿Cómo se encuentra?

–Aunque los resultados no salen, no debo estar triste. Por todo lo que he conseguido trato de ver las cosas con perspectiva. Mi situación con Honda no es la que esperábamos, ni yo ni el equipo. Es mucho peor en cuanto a resultados y las lesiones no han ayudado, sobre todo la última (se fracturó dos vértebras). No he podido dar ni una vuelta completa con la Honda en perfectas condiciones físicas. Es la realidad.

–¿Es la peor temporada de su carrera?

–Viví momentos complicados el primer año en MotoGP. En cuatro circuitos me caí seis veces, pero quizá este año sí ha sido el peor, en lesiones, en resultados y en «feeling» con la moto. Cuando no puedes estar físicamente a tope todo se complica más.

–¿Siente rabia, frustración...?

–Habrá gente que ha tenido más mala suerte que tú y al contrario. Una vida sin problemas y malos momentos es imposible. Dentro de lo que cabe he sido alguien muy afortunado.

–¿Qué le ha dolido más de lo que ha escuchado?

–Las personas se descubren en tus malos momentos. Ahí se ve quién aprovecha para darte donde más te duele. Ahí sabes quién está de tu lado, quién es neutral y aquellos que intentan fastidiarte en el peor momento.

–¿Cuánto hace que no compite sin dolor?

–Pues aquí hace un año, antes del domingo a las 14:00 horas.

–¿Cómo se acepta estar tan atrás después de haber ganado tanto?

–Sé que puedo ser ganador si me encuentro con las circunstancias normales o favorables a mí. Ya lo he demostrado muchas veces. Ojalá consiga ganar con Honda como lo hice con Ducati. Parecía un proceso muy difícil y al final lo logré.

–¿Soportaría un año 2020 en estas condiciones?

–Pensar en negativo es inútil. Ya que vas a imaginar, mejor hacerlo en positivo. Que me voy a recuperar de las lesiones, que la Honda va a dar un paso adelante en las cosas que han empeorado en la moto de 2019, que los problemas por haber fabricado un motor más potente quedarán solventados y que yo tendré más experiencia con la moto.

–¿Ha valorado retirarse o tomarse un descanso?

–Después de la carrera de Assen, en un momento difícil, me entraron dudas en algunos aspectos. Luego, al ir recuperándome tuve ganas de volver a subirme a la moto y tratar de ser competitivo. Soy consciente de que tengo dos años de contrato con Honda y me gustaría terminarlos siendo rápido, como lo he sido hasta ahora con las demás marcas.

–¿Está preparado para retirarse sin otro título?

–Podía no haber conseguido ningún Mundial de MotoGP o que después del primero no llegasen los demás. Era una posibilidad. Esperemos que estos doce meses hayan sido los peores de mi vida y que la rueda gire en forma positiva.

–La Suzuki de Rins o la Yamaha de Quartararo parecen motos perfectas para su manera de pilotar...

–Seguramente, pero también se puede ver como que en su momento tomé la decisión correcta de subir a MotoGP con una moto favorable a mi pilotaje (Yamaha) y le saqué mucho partido durante nueve años. Luego tomé otra decisión que me llevó a otros equipos con resultados más agridulces. Si hubiese elegido el camino más cómodo o más fácil, seguramente no hubiese tenido tantos estímulos, pero hubiese ganado en resultados y ahora tendría más podios, más victorias y quizá algún otro título mundial más.

–¿No se arrepiente?

–Al final, la vida no son sólo resultados, también sentirse vivo e ilusionado. Y las decisiones que tomé en su día me dieron mucha ilusión y motivación. No me arrepiento de las decisiones que tomé.

–¿Cómo imagina su próxima victoria?

–No pienso en ello ni lo imagino. Lo único que tengo en la cabeza es mejorar y conseguir ir más rápido.