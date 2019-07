"Está claro que cambia la jefatura", decía Alejandro Valverde al cruzar la meta del Tourmalet. Se refería a Mikel Landa, que hereda la capitanía del desaparecido Nairo Quintana, pero podría referirse a sí mismo. El murciano es noveno en la general, el primer español y primero del Movistar a pesar de que había llegado a la carrera para trabajar para sus líderes.

Pero a los 39 años Alejandro mantiene la dignidad y el espíritu intactos. Aguantó bien la subida del Tourmalet, aunque se descolgó en los últimos kilómetros. Perdió 58 segundos con Pinot, pero aguanta entre los mejores con un rendimiento más sólido que el de su presunto líder, Nairo Quintana, que perdió todo, casi hasta el respeto de sus compañeros. "Nairo no estaba en su mejor momento, pero no lo sabíamos, no ha dicho nada", confesaba Alejandro en la meta.

El colombiano se hunde, pero Valverde es un valor seguro. Siempre cumple. "Yo al final he acusado un poco pero más el esfuerzo, pero prefería coger mi ritmo- He cedido 58 segundos, pero bien", asumía. El murciano ha llegado fino al Tour después de una temporada que se torció en su terreno favorito, las clásicas de primavera. Un golpe en los entrenamientos previos a la Lieja-Bastoña-Lieja le hizo retirarse en los primeros kilómetros de la carrera y renunciar al Giro. Cambió su calendario y se presentó en el Tour después de ganar la Ruta de Occitania y el campeonato de España y más fino que nunca.

"Vengo a trabajar", decía antes de comenzar el Tour. Pero los clásicos confían en él, como Greg Lemond, el estadounidense tres veces ganador de la carrera francesa. "Escucho mucho que Valverde ha perdido cinco kilos. Si eso es verdad y se mantiene en la misma forma que en el pasado, matemáticamente tiene que ganar el Tour", advertía Lemond antes de comenzar el Tour. "Cinco kilos son, digamos, seis minutos en una subida larga. Es una pérdida de peso importante, pero merece la pena", añadía.

Alejandro, por si acaso, no se despega de los mejores.